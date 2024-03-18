Объявлены победители британского фотоконкурса дикой природы

Жюри премии British Wildlife Photography Awards объявило победителей и призеров конкурса 2024 года.
Из 14 тысяч присланных работ эксперты выделили 25, отправленных взрослыми и детьми от 12 до 17 лет в 10 категориях.
Победителем стал фотограф Райан Сталкер. На снимке под названием «Океанский дрифтер» изображен обычный футбольный мяч, но под водой он покрыт целой колонией гусиных ракушек. Предмет был выброшен на берег в Дорсете (Англия) после того, как совершил путешествие через Атлантику. Дело в том, что гуси-ракушки не произрастают в Великобритании, но их может прибить к мелководьям страны во время сильных атлантических штормов.
«Хотя мяч — это мусор, и его не должно быть в море, мне интересно, какое путешествие он проделал. Сначала мяч заблудился, затем провел время в тропиках, где водятся ракушки, и, возможно, годы в открытом океане, прежде чем прибыть в Дорсет», — поделился Сталкер.
Изображение является мощным напоминанием о том, что в природе полно чудес, главное — знать, где их искать.
Ранее были опубликованы результаты конкурса «Подводный фотограф 2024 года».
Анна Морозова