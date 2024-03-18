Объявлены победители британского фотоконкурса дикой природы

Победителем стал фотограф Райан Сталкер. На снимке под названием «Океанский дрифтер» изображен обычный футбольный мяч, но под водой он покрыт целой колонией гусиных ракушек. Предмет был выброшен на берег в Дорсете (Англия) после того, как совершил путешествие через Атлантику. Дело в том, что гуси-ракушки не произрастают в Великобритании, но их может прибить к мелководьям страны во время сильных атлантических штормов.