Обновите портфолио: пять советов, как не разрушить свою карьеру

Если вы страдаете синдромом самозванца (состояние, в котором человек не верит в свой успех и считает свои достижения случайностью) или занижаете свой грейд, есть риск засидеться в джунах. Простыми словами, вы будете продолжать работать над простыми задачами, которые вы уже давно переросли, под присмотром старших коллег.