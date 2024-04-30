Обновите портфолио: пять советов, как не разрушить свою карьеру

Часто в карьере мы наступаем на одни и те же грабли, поэтому не можем сдвинуться с места, найти новую работу или получить повышение в компании.
Редакция журнала «Нож» назвала пять ошибок, которые могут разрушить карьеру, и рассказала, как их можно исправить.
1. Вы занижаете или завышаете свой грейд
Если вы страдаете синдромом самозванца (состояние, в котором человек не верит в свой успех и считает свои достижения случайностью) или занижаете свой грейд, есть риск засидеться в джунах. Простыми словами, вы будете продолжать работать над простыми задачами, которые вы уже давно переросли, под присмотром старших коллег.
Важно правильно оценивать свои профессиональные возможности, знать сильные стороны и зоны роста. Важно получить обратную связь от своих коллег, спросить, что вы делаете хорошо, а что можно улучшить. Такой опрос можно провести анонимно.
2. Пустое или устаревшее портфолио
Даже самому крутому специалисту нужно вкладывать время и силы в свое портфолио, чтобы не остаться человеком-невидимкой на фоне коллег.
Если работа творческая, новичкам обязательно нужно добавлять кейсы в портфолио, а профессионалам — пополнять список.
Есть много приложений и сервисов, в которых можно собрать портфолио. Также лучше всего его предоставить работодателю в формате сайта, так как в таком случае не надо ничего скачивать.
3. Вы слишком креативны
В творческой профессии важно не перегнуть палку с безумными идеями. Они пригодятся при мозговых штурмах. Не стоит писать в сопроводительных письмах коллегам или руководству компании личные факты о себе, вставлять каламбуры или выполнять тестовые задания в стихах, если этого от вас не требуют.
4. Вы не определились с вакансией
Если вы, например, отправляете резюме на вакансию «дизайнер интерьера», в нем нужно указывать информацию только по этой профессии.
Портфолио необходимо адаптировать под каждую вакансию, чтобы там не было ничего лишнего. Если указать в резюме две должности, например, «продюсер, маркетолог», то работодатель, скорее всего, решит, что вы не определились с профессией.
5. Вы сразу говорите о деньгах
Представим, что вы только что объязакончили университет и сразу кинулись искать высокооплачиваемую работу. Конечно, стажироваться бесплатно или за копейки вы не хотите, однако в начале карьерного пути лучше всего отдавать предпочтение собственному интересу и возможности получить ценный опыт. Деньги придут со временем.
Ранее эксперты рассказали, как избежать выгорания под конец рабочей недели и найти в себе силы дожить до пятницы.
Анна Морозова