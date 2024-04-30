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Обновите портфолио: пять советов, как не разрушить свою карьеру

Определитесь с вакансией и не принижайте себя.

Источник: Freepik

Часто в карьере мы наступаем на одни и те же грабли, поэтому не можем сдвинуться с места, найти новую работу или получить повышение в компании.

Редакция журнала «Нож» назвала пять ошибок, которые могут разрушить карьеру, и рассказала, как их можно исправить.

1. Вы занижаете или завышаете свой грейд

Если вы страдаете синдромом самозванца (состояние, в котором человек не верит в свой успех и считает свои достижения случайностью) или занижаете свой грейд, есть риск засидеться в джунах. Простыми словами, вы будете продолжать работать над простыми задачами, которые вы уже давно переросли, под присмотром старших коллег.

Важно правильно оценивать свои профессиональные возможности, знать сильные стороны и зоны роста. Важно получить обратную связь от своих коллег, спросить, что вы делаете хорошо, а что можно улучшить. Такой опрос можно провести анонимно.

2. Пустое или устаревшее портфолио

Даже самому крутому специалисту нужно вкладывать время и силы в свое портфолио, чтобы не остаться человеком-невидимкой на фоне коллег.

Если работа творческая, новичкам обязательно нужно добавлять кейсы в портфолио, а профессионалам — пополнять список.

Есть много приложений и сервисов, в которых можно собрать портфолио. Также лучше всего его предоставить работодателю в формате сайта, так как в таком случае не надо ничего скачивать.

3. Вы слишком креативны

В творческой профессии важно не перегнуть палку с безумными идеями. Они пригодятся при мозговых штурмах. Не стоит писать в сопроводительных письмах коллегам или руководству компании личные факты о себе, вставлять каламбуры или выполнять тестовые задания в стихах, если этого от вас не требуют.

4. Вы не определились с вакансией

Если вы, например, отправляете резюме на вакансию «дизайнер интерьера», в нем нужно указывать информацию только по этой профессии.

Портфолио необходимо адаптировать под каждую вакансию, чтобы там не было ничего лишнего. Если указать в резюме две должности, например, «продюсер, маркетолог», то работодатель, скорее всего, решит, что вы не определились с профессией.

5. Вы сразу говорите о деньгах

Представим, что вы только что объязакончили университет и сразу кинулись искать высокооплачиваемую работу. Конечно, стажироваться бесплатно или за копейки вы не хотите, однако в начале карьерного пути лучше всего отдавать предпочтение собственному интересу и возможности получить ценный опыт. Деньги придут со временем.

Ранее эксперты рассказали, как избежать выгорания под конец рабочей недели и найти в себе силы дожить до пятницы.

Анна Морозова