Как избежать выгорания под конец недели и найти в себе силы дожить до пятницы: 7 секретов

Выполнять должностные обязанности нужно в спокойном темпе, не торопясь. Идеально — делать не более 1−2 глобальных дел в день (помимо рутинных задач). Многим хочется выполнить работу быстро, чтобы успеть до конца недели, поэтому они взваливают на себя очень много дел. Но «кидаться» на рабочие задачи лучше в четверг или пятницу. В противном случае можно быстро начать и так же оперативно выдохнуться. Так что сил до выходных не останется.