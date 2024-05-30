Обнаружено таинственное углубление на Марсе

Группа ученых, c помощью камеры HiRISE, обнаружила на Марсе неизвестное углубление. Гипотетически оно может вести в глубокую пещеру, в которой астронавты и ученые смогут укрыться от радиации, перепадов температуры и пыльных бурь.
Круглое углубление выявлено в районе марсианского спящего вулкана «Арсия», его примерная глубина — 178 метров. Эксперты предполагают, что обнаруженная «дыра» может вести к подземным лавовым трубам. Однако никто подлинно не уверен в этом, так как на полученном изображении видна освещенная боковая стенка, что указывает на то, что это, возможно, просто цилиндрическая яма или шахта. Соответственно, тогда она не будет вести в длинные пещеры или лавовые трубы, являясь лишь результатом обвала почвы.
Лавовые трубы — естественные пещеры, образовавшиеся в результате извержений вулканов.
Подобные углубления, ведущие в лавовые трубы, были обнаружены и частично изучены на Луне. Ученые считают, что в них астронавты могут укрываться от перепадов температуры, радиации и микрометеоритов. Если ситуация с «кратером» на Марсе окажется схожей, это значительно облегчит будущее изучение планеты.
Кристина Корчанова