Обнаружено таинственное углубление на Марсе

Круглое углубление выявлено в районе марсианского спящего вулкана «Арсия», его примерная глубина — 178 метров. Эксперты предполагают, что обнаруженная «дыра» может вести к подземным лавовым трубам. Однако никто подлинно не уверен в этом, так как на полученном изображении видна освещенная боковая стенка, что указывает на то, что это, возможно, просто цилиндрическая яма или шахта. Соответственно, тогда она не будет вести в длинные пещеры или лавовые трубы, являясь лишь результатом обвала почвы.