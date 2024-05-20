NASA построит железную дорогу на Луне

Трасса FLOAT, которую планируют запустить уже в 2030-х годах, — рельсовый путь из магнитных робомодулей, парящих над трехслойной пленочной дорожкой. Система будет работать на солнечной энергии, полученной из слоя тонкопленочных панелей.
Сама пленочная дорожка, выполняющая роль рельс, будет состоять из графитового слоя. Специальные роботы, перевозящие груз, будут перемещаться по ней со скоростью 1,6 км/ч и перевозить до 100 т материалов ежедневно с помощью диамагнитной левитации.
«Гибкая» система левитации позволит изменить маршрут в случае необходимости за очень короткий срок. Для этого нужно будет лишь «раскатать» ленту в нужном направлении.
Разработка концепции FLOAT почти завершена. Ученые уже перешли ко второй фазе — проработке критически важных элементов проекта.
Тем временем, солнечная орбитальная станция NASA уловила на видео «ворсистое» Солнце.
Кристина Корчанова