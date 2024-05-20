NASA построит железную дорогу на Луне

Сама пленочная дорожка, выполняющая роль рельс, будет состоять из графитового слоя. Специальные роботы, перевозящие груз, будут перемещаться по ней со скоростью 1,6 км/ч и перевозить до 100 т материалов ежедневно с помощью диамагнитной левитации.