Обнаружена связь между кишечными бактериями и потерей зрения

Согласно новому исследованию на мышах, кишечные бактерии могут вызывать потерю зрения при некоторых заболеваниях глаз. Однако болезнь можно потенциально лечить антибиотиками. К этому выводу пришли ученые из Китая и Великобритании в своем исследовании, опубликованном в журнале Cell.
Команда обнаружила кишечные бактерии в поврежденных участках глаз мышей с мутацией в в 1 Crumbs (CRB1) — белке во внутренних сегментах фоторецепторов, которая часто становится причиной наследственных заболеваний глаз. Ее наличие вызывает 4% случаев пигментного ретинита, приводящего к потере периферического и ночного зрения, и 10% врожденного амавроза Лебера, наследственного заболевания сетчатки, приводящего к полной слепоте.
При болезнях, связанных с CRB1, нарушения зрения начинаются в раннем возрасте. Сетчатка — ткань в задней части наших глаз, которая преобразует длинные волны света в сигналы, которые позже мозг интерпретирует как зрение. После обнаружения кишечных бактерий в глазах подопытных команда задалась вопросом, вызывают ли они повреждение сетчатки.
Считалось, что белок Crb1 обнаруживается только в пигментном эпителии головного мозга и сетчатки (RPE) — внешнем барьере между кровью и сетчаткой, который защищает глаз. Впервые в ходе экспериментов авторы статьи обнаружили, что стенка кишечника также экспрессирует этот белок. Мутировавший ген CBR1 не экспрессирует достаточно белка Crb1, что приводит к нарушениям этих двух защитных барьеров.
Из-за этого кишечные бактерии проходили через кровоток в сетчатку и вызывали повреждения. Лечение антибиотиками уменьшило пораженные участки и предотвратило потерю зрения у подопытных. Однако это лишь предполагает возможную связь между заболеваниями глаз, вызванными мутацией гена CRB1. На данный момент зафиксировано около 100 генов, влияющих на светочувствительные фоторецепторные клетки сетчатки, могут вызывать пигментный ретинит, и по меньшей мере 28 генов, провоцирующих проявление амавроза Лебера.
Результаты ученых показывают, что кишечник и глаз связаны другим способом: живые бактерии могут перемещаться из кишечника в сетчатку. Науке еще не до конца понятна связь органов, но исследование открывает новые горизонты для способов лечения болезней зрения.
Проблемы с сетчаткой, стоит отметить, может появиться и у людей без генных мутаций и наследственной предрасположенности. Недавно врач-офтальмолог рассказала, что еще может стать причиной серьезных проблем со зрением.
Олеся Маевская