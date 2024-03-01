Обнаружена связь между кишечными бактериями и потерей зрения

Считалось, что белок Crb1 обнаруживается только в пигментном эпителии головного мозга и сетчатки (RPE) — внешнем барьере между кровью и сетчаткой, который защищает глаз. Впервые в ходе экспериментов авторы статьи обнаружили, что стенка кишечника также экспрессирует этот белок. Мутировавший ген CBR1 не экспрессирует достаточно белка Crb1, что приводит к нарушениям этих двух защитных барьеров.