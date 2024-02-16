Врач объяснила, из-за чего может отслоиться сетчатка

«Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка — это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно ее отслоение», — сказала врач.