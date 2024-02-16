Врач объяснила, из-за чего может отслоиться сетчатка

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Прогрессирование близорукости увеличивает риск отслоения сетчатки, отметила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко.
«Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка — это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно ее отслоение», — сказала врач.
По ее словам, при отслоении сетчатки лечение обычно не приводит к стопроцентному восстановлению зрения.
Чтобы не допустить этого осложнения, людям с миопией высокой степени нужно избегать определенных нагрузок, продолжила Лещенко. В частности, потуги при родах могут спровоцировать отслоение сетчатки, поэтому близорукость бывает показанием к кесареву сечению, привела пример она. Некоторые хобби тоже могут быть опасны, уверена врач.
«Элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта — от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение», — уточнила Лещенко.
Зачастую пациенты думают, что лазерная коррекция зрения освобождает от необходимости соблюдать меры предосторожности, но они заблуждаются, предостерегла врач.
«Многие думают, что сделали лазерную коррекцию и могут прыгать с тарзанки, но это не так. Диагноз “миопия” остается. Пациенту убрали, например, минус пять, но длину глаза не поменяли, сетчатка по-прежнему растянута, и остаются такие же риски отслоения, как у людей, которые не прооперированы», — пояснила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.