Обнаружена потенциально самая легкая в истории черная дыра

Международная группа астрономов обнаружила в Млечном Пути новый неизвестный объект на расстоянии около 40 тысяч световых лет от нас. Он находится на орбите быстро вращающегося миллисекундного пульсара (нейтронная звезда, которая излучает радиолучи во Вселенную, как космический маяк) в шаровом звездном скоплении. Результаты исследования объекта опубликованы в журнале Science.

Когда нейтронная звезда (сверхплотные остатки мертвой звезды) приобретает слишком большую массу, обычно — в результате поглощения материала другой звезды, она коллапсирует (сжимается). Считается, что дальше она преобразуется в черную дыру, но эта теория не имела доказательной базы. Астрономы полагают, что общая масса, необходимая для этого процесса — 2,2 солнечных.

Но легчайшие черные дыры намного больше — примерно в пять раз массивнее нашего светила. Новый объект, если это черная дыра, может помочь выяснить, что происходит с нейтронной звездой после коллапса. Шаровое скопление NGC 1851, где было сделано открытие, представляет собой плотное соседство старых звезд. Они расположены настолько тесно, что могут взаимодействовать друг с другом, сталкиваясь и нарушая орбиты.

Астрономы полагают, что именно одно из таких столкновений привело к созданию обнаруженного объекта, движащегося вокруг радиопульсара, который вращается более 170 раз в секунду. На данный момент команда не может с уверенностью сказать, открыли ли они самую массивную из нейтронных звезд, самую легкую из черных дыр или даже какой-то новый экзотический вариант звезды. Несомненно то, что они обнаружили уникальную лабораторию для исследования свойств материи в самых экстремальных условиях Вселенной.

Недавно международная группа астрономов открыла самую далекую и древнюю черную дыру из когда-либо найденных.

Олеся Маевская