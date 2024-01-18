Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
00:25 (мск), источник: Газета.Ру

Астрономы нашли самую старую и далекую черную дыру из существующих

Международная группа астрономов из Франции, Великобритании, США и других стран открыла самую далекую и древнюю черную дыру из когда-либо найденных. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Наверх

Обнаруженный учеными объект находится в галактике GN-z11, расположенной в 13,4 млрд световых лет от Земли. Из-за огромной дистанции дыра видна такой, какой она была всего 400 млн лет после Большого взрыва.

Как показали наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», черная дыра GN-z11 в 6 млн раз массивнее нашего Солнца и поглощает материю из окружающей галактики в пять раз быстрее предельно возможной скорости, предполагаемой современными теориями.

Размеры древних сверхмассивных черных дыр, которые сформировались, когда Вселенной было меньше 1 млрд лет, не укладываются в существующие теории образования черных дыр, поскольку для достижения массы в миллионы или миллиарды раз больше солнечной им должны требоваться миллиарды лет постоянного питания веществом.

Ученые предполагают, что гравитационная воронка таких размеров гипотетически могла возникнуть при коллапсе огромных облаков холодного газа и пыли, миновав стадии зарождения, развития и угасания массивной звезды.

Ученые отметили, что древняя черная дыра замедляет рост своей галактики GN-z11, поглощая и выбрасывая газ и пыль из ее центра. Эти материалы могли бы служить ресурсом для создания новых звезд.

Астрономы рассчитывают найти больше старых черных дыр во Вселенной с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Проскурякова публично обратилась к Николаеву после слухов о разводе
Активисты требуют лишить Макаревича* звания народного артиста РФ
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь