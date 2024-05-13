Ученые: озоновая дыра над Антарктидой не сужается

Тревожное исследование опровергло положительные данные отчета ООН за 2023 год, свидетельствующего о значительном уменьшение озоновой дыры. Согласно полученным данным, озоновая дыра над Антарктидой больше не сужается.
Впервые истощение озонового слоя в стратосфере (примерно в 10 километрах над Антарктидой) заметили британские ученые в середине 1980-х годов. С тех пор эта проблема стала активно изучаться. В 2023 году ООН опубликовала отчет, в котором говорилось о положительной тенденции сужения озоновой дыры: к 2066 году озоновый слой должен был полностью восстановиться. Однако, согласно исследованию научного журнала Global Change Biology, в течении антарктического лета (с декабря по февраль) озоновая дыра не просто не уменьшалась, но и оставалась «хорошо открытой».
Явление уже оказало первые негативные воздействия. На период антарктического лета приходится сезон роста растений и спаривания таких видов, как тюлени и пингвины. Ослабление озонового слоя усиливает поток ультрафиолетовой солнечной радиации, что негативно сказывается на проценте выживаемости новорожденных животных и неокрепших растениях. В будущем эта проблема может значительно изменить биоразнообразие Антарктики, — высказались авторы работы.
Об опасении исчезновения 99% императорских пингвинов к 2100 году рассказали подробнее — в отдельном материале.
Кристина Корчанова