Обнаружен самый большой недостаток голодания

Человеческое тело может прожить без еды в течение некоторого времени, прежде чем голодание может нанести организму значительный вред. Однако многие уверены в том, что при правильном подходе и под наблюдением врача такие ограничения приносят людям ряд преимуществ для здоровья.
Как показало исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism учеными из Европы и Великобритании, плюсы голодания могут не проявляться при коротких или прерывистых голоданиях. Проведенный на 12 здоровых людях (пятерых женщинах и семи мужчинах) эксперимент показал, что всем основным органам требуется более трех дней, чтобы изменить выработку белка.
Добровольцы соблюдали семидневное голодание, употребляя в рацион только воду. Это довольно длительный срок, чтобы навредить организму, при этом положительные результаты могут и вовсе не наблюдаться. Во время голодания существует риск обезвоживания, поскольку около 20% обычного количества жидкости, которое мы потребляем, поступает с пищей. Поэтому в первую очередь ни в коем случае нельзя допускать обезвоживания.
Голодание в течение нескольких дней может быть опасным, и его потенциальная польза до сих пор четко не продемонстрирована. Исследования последних лет показали, что прерывистое голодание — в отличие от длительного — может улучшить некоторые аспекты здоровья человека (потеря веса, снижение артериального давления, улучшение плотности костей и контроль аппетита).
При этом ученые имеют весьма ограниченное представление о том, что на самом деле происходит с человеческим организмом, когда он адаптируется к голоданию. Исследование ученых показало, что из всех трех тысяч белков, измеренных в крови участников, около трети показали «глубокие системные изменения» после семи дней «водного рациона».
Однако деформации белка, которая, по прогнозам, принесли бы наибольшую пользу для здоровья, наблюдались только после трех дней голодания подряд. К ним относятся изменения, связанные с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и ревматоидного артрита. Большинство белков возвращаются к исходному уровню в тот момент, когда человек снова начинает есть. То есть, чтобы увидеть изменения в долгосрочной перспективе, необходимо поддерживать такое состояние организма в течение определенного периода времени.
Учитывая, что размер выборки текущего исследования чрезвычайно мал, результаты вряд ли будут репрезентативными. Однако международная группа ученых надеется, что их результаты станут важной отправной точкой для будущих исследований вариантов голодания.
Россияне уже знакомы с таким понятием, как интервальное голодание. Этот тип питание подходит не всем: существуют категории людей, которым врачи не рекомендуют такие эксперименты с собственным организмом.
Олеся Маевская