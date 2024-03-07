Обнаружен самый большой недостаток голодания

Однако деформации белка, которая, по прогнозам, принесли бы наибольшую пользу для здоровья, наблюдались только после трех дней голодания подряд. К ним относятся изменения, связанные с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и ревматоидного артрита. Большинство белков возвращаются к исходному уровню в тот момент, когда человек снова начинает есть. То есть, чтобы увидеть изменения в долгосрочной перспективе, необходимо поддерживать такое состояние организма в течение определенного периода времени.