Кому опасно интервальное голодание?

Россияне уже знакомы с таким понятием, как интервальное голодание. Однако этот тип питание подходит не всем. Есть категории людей, которым врачи не рекомендуют такие эксперименты с собственным организмом.
Что такое интервальное голодание?
Есть два подхода к интервальному голоданию: ежедневный подход или метод 16/8.
Если говорить о втором, то человек выбирает восьмичасовое окно в сутках, во время которого он может есть в обычном режиме. Можно запланировать 2−3 приема пищи в это время. А вот в оставшиеся 16 часов есть нельзя, только пить воду или несладкий чай.
В эти 16 часов входит сон. Врач-нутрициолог Екатерина Несвит напомнила, что если человек перенес операцию по удалению желчного пузыря, то ему к такому режиму питания можно перейти только через год. Это важно для адаптации желчевыводящих путей.
Есть еще вариант, когда 5 дней в неделю вы питаетесь как обычно, а два дня едите раз в день, общая калорийность приема пищи не должна превышать 500−600 калорий.
Как работает интервальное голодание?
Врач объяснила, что в человеческом организме есть два специальных гормона, ответственных за регуляцию голода: грелин и лептин. Грелин вырабатывается в желудке и вызывает чувство голода, лептин — в жировой ткани и подавляет аппетит.
У голода есть две стадии: сенсорная и метаболическая. Благодаря им мы можем определить, когда мы голодны. Мы чувствуем жжение, иногда тошноту и слабость.
После еды все проходит и хорошее самочувствие восстанавливается. Но есть люди, которые плохо переносят голод: их бросает в пот, у них трясутся руки. Это может быть симптомом гипогликемии — проявления инсулинорезистентности. Здесь нужна консультация специалиста.
Но при интервальном голодании переключение между голоданием и приемом пищи происходит по регулярному графику, и организм может сжечь лишние жиры, активировать иммунный ответ. Повышается чувствительность клетки к инсулину, организм после выхода из голода лучше производит энергию из доступной пищи.
Для кого опасно интервальное голодание?
Врач-нутрициолог считает, что придерживаться интервального голодания не должны беременные и кормящие матери, а также люди с расстройствами пищевого поведения, с тяжелыми болезнями печени, с сахарным диабетом или с гипогликемией, а также люди с недостаточным весом. Такой тип питания подойдет здоровым людям, но все равно желательно получить консультацию специалиста.