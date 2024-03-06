Кому опасно интервальное голодание?

Если говорить о втором, то человек выбирает восьмичасовое окно в сутках, во время которого он может есть в обычном режиме. Можно запланировать 2−3 приема пищи в это время. А вот в оставшиеся 16 часов есть нельзя, только пить воду или несладкий чай.