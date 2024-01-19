Обнаружен новый вид древней кошки

Источник: Jesús Gamarra

В ходе раскопок месторождения окаменелостей Принсипи Пио-2 в черте города Мадрида была найдена хорошо сохранившаяся половина челюсти кошки среднего размера, имеющей все типы зубов, кроме резцов. Отсутствие талонида (части коронки нижнего коренного зуба) у первого моляра, наличие рудиментарного второго моляра и другие признаки не позволили отнести особь к известным таксонам кошачьи среднего миоцена, таким как Styriofelisturnauensis или Miopanthera lorteti.

Более крепкая челюсть по сравнению с другими кошачьими этого же размера и сильный укус предполагают, что Magerifelis peignei могла охотиться на относительно более крупную добычу, чем современные представители этого семейства.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид клыкастой лягушки на острове Сулавеси в Индонезии. Limnonectes phyllofolia, являющийся эндемичным для острова, имеет самый маленький размер среди других клыкастых лягушек Сулавеси.