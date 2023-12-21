В джунглях Индонезии обнаружены маленькие клыкастые лягушки

На вулканических холмах острова Сулавеси в Индонезии был обнаружен новый вид клыкастой лягушки Limnonectes phyllofolia. В исследовании американско-индонезийской команды герпетологов, опубликованном в журнале PLOS ONE, указано, что они отличаются рекордно малым размером и относятся к тем, кто откладывает яйца. Одна особь весит примерно два грамма.

Ученые обнаружили этот вид во время исследования тропического леса. Они нашли яйца лягушек на листьях и валунах, покрытых мхом, что весьма необычно для лягушек, откладывающих икру в воде. Чуть позже исследователи заметили небольших, пятнисто-коричневых лягушек размером с монету, охраняющих свои гнезда. Примечательно то, что за икринками и головастиками заботились самцы: они покрывали их специальными соединениями для защиты от высыхания и бактерий.

Limnonectes phyllofolia отличается наличием крошечных зубов на верхней челюсти и двух маленьких клыков на нижней. В Юго-Восточной Азии несколько видов лягушек развили клыки для борьбы за территорию, партнеров и охоты. Исследования показали, что зубы лягушек эволюционировали независимо как минимум четыре раза. Ранее подобные земноводные были найдены в Камбодже, Вьетнаме, Западной Африке и Южной Америке.

Недавно в Руанде нашли лягушку, чей крик напоминает звук детской игрушки. Неизвестные ранее земноводные живут на высоте около двух километров над уровнем моря.