Обнаружен новый вид «акулы-призрака»

Существо назвали Chimaera supapae. Оно представляет собой хрящевую рыбу из отряда древнейших химерообразных. Они являются дальними родственниками акул и скатов и на маленькой глубине (менее 500 метров) питаются донными животными, в том числе моллюсками, ракообразными и червями.