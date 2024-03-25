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Обнаружен новый вид «акулы-призрака»

Он был найден у берегов Таиланда.

Источник: David A. Ebert, Tassapon Krajangdara, Fahmi & Jenny M. Kemper

В глубинах Андаманского моря у берегов Таиланда ученые обнаружили ранее неизвестный вид «акулы-призрака» с массивной головой, гигантскими переливающимися глазами и покрытыми перьями плавниками. Описание рыбы ученые опубликовали в журнале Raffles Bulletin of Zoology.

Существо назвали Chimaera supapae. Оно представляет собой хрящевую рыбу из отряда древнейших химерообразных. Они являются дальними родственниками акул и скатов и на маленькой глубине (менее 500 метров) питаются донными животными, в том числе моллюсками, ракообразными и червями.

По словам специалистов, химеры — редкие гости в регионе, где была обнаружена «акула-призрак». Обычно они обитают на континентальных склонах и океанических хребтах глубоководья.

«Акула-призрак», также известная как «акула-крыса», получила свое название из-за крысоподобного заостренного тела и больших отражающих глаз, занимающих 30% объема массивной головы. С помощью них существо может видеть в непроглядно черных водах.

Длина обнаруженного Chimaera supapae составляет 50 сантиметров. Эта «акула-призрак» имеет широкие грудные плавники в виде перьев, которые помогают особи маневрировать по каменистому дну с высоким рельефом.

Ранее ученые узнали, почему у акулы-молота такая странная голова.

Анна Морозова