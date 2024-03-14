Ученые узнали, почему у акулы-молота такая странная голова

Специалисты использовали в общей сложности 177 эмбрионов, чтобы задокументировать весь набор стадий его развития. Таким образом, специалисты построили диаграмму роста зародышей с тех пор, когда голова еще не имеет форму молота, до того, когда детеныш приобретает свою форму и становится похож на уменьшенную копию взрослой особи акулы-молота.