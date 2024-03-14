Ученые узнали, почему у акулы-молота такая странная голова

Доступ к растущим эмбрионам является ключевым для биологов, поскольку в таком случае они могут понять все животное разнообразие на Земле.
Обычно рыбы, в том числе акулы, откладывают яйца, из-за чего можно проследить развитие детенышей. Однако акулы-молоты являются живородящими, то есть вынашивают потомство они внутриутробно, поэтому редко когда может выпасть возможность увидеть эмбрион.
Стивену Байраму и Гарету Фрейзеру из Флоридского университета (США) удалось получить снимок эмбрионов акул-молотов. Матери детенышей были пойманы в рамках популяционных исследований у побережья Мексиканского залива и Атлантического побережья Флориды. Обычно этих акул помечают и выпускают на волю.
Специалисты использовали в общей сложности 177 эмбрионов, чтобы задокументировать весь набор стадий его развития. Таким образом, специалисты построили диаграмму роста зародышей с тех пор, когда голова еще не имеет форму молота, до того, когда детеныш приобретает свою форму и становится похож на уменьшенную копию взрослой особи акулы-молота.
Ученые полагают, что широкая приплюснутая форма головы с глазами по бокам эволюционно выгодна акулам. Такое строение обеспечивает широкий обзор, увеличивая поле зрения, а большие носовые капсулы улучшают обонятельные способности.
Молотовидная голова покрыта органами электроискрения, из-за чего акула имеет «шестое чувство». Особи могут улавливать даже мельчайшие электрические сигналы такие как пульсация сердца рыбы-жертвы или магнитные поля Земли. Все эти способности помогают хищнику ориентироваться в пространстве во время миграции.
Ученые говорят, что доступ к эмбрионам детенышей акул-молотов позволяет сравнить их развитие с другими видами хищных рыб с правильной головой и выяснить, как и почему в процессе развития появляется странная форма тела.
Ранее биологи объяснили, как самая опасная акула может жить в реках.
Анна Морозова