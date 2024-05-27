Обнаружен механизм, способный стимулировать восстановление печени

Так, ученые выяснили, что хроническое заболевание печени значительно повреждает сеть протоков, которые служат для отведения желчи из органа. При этом он пытается защищаться, превращая клетки желчного дерева (холангиоциты) в основной тип клеток — гепатоциты. Эксперты обнаружили молекулы, на которые нужно воздействовать лекарствами, чтобы запустить алгоритм регенерации печени. Это открытие может изменить подход к лечению хронических заболеваний.