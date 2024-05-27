Обнаружен механизм, способный стимулировать восстановление печени

Ученые обнаружили механизмы, способные стимулировать регенерацию печени при хронических заболеваниях, в том числе при жировой болезни. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.
Биологи изучили клетки тканей пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Обычно эта проблема возникает из-за нарушения метаболизма. Зачастую НАЖБ страдают люди с ожирением. Заболевание может привести к гепатиту. В тяжелых случаях требуется пересадка печени. Однако новые исследования открывают другие перспективы.
Так, ученые выяснили, что хроническое заболевание печени значительно повреждает сеть протоков, которые служат для отведения желчи из органа. При этом он пытается защищаться, превращая клетки желчного дерева (холангиоциты) в основной тип клеток — гепатоциты. Эксперты обнаружили молекулы, на которые нужно воздействовать лекарствами, чтобы запустить алгоритм регенерации печени. Это открытие может изменить подход к лечению хронических заболеваний.
Вместе с тем если при регенерации будут происходить сбои, могут образоваться раковые клетки. Биологи ищут безопасное средство предотвратить это, они будут проводить новые исследования.
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Айгуль Сабитова