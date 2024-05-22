Лечим, не калечим. Врач объяснил, как защитить печень, если пьешь лекарства

Пожилые люди зачастую вынуждены принимать несколько лекарств. Как защитить печень от их токсического действия? Тем более что список препаратов, которые могут вызывать медикаментозное поражение печени, немалый. К ним относятся диклофенак, парацетамол и прочие нестероидные противовоспалительные, антибиотики (тетрациклин, эритромицин, бисептол, сульфадиметоксин
Сравнить риск и пользу
«Специальных методов защитить печень именно в процессе терапии, к сожалению, нет. Но когда врач назначает несколько препаратов, то он должен учитывать, что часть из них метаболизируется в печени, — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов. — Есть специальные ресурсы, которые позволяют оценить межлекарственное взаимодействие, в том числе на печень. Безусловно, назначая лекарства, врач всегда взвешивает риск и пользу. Приведу пример. Если у пациента есть появления атеросклероза, признаки сахарного диабета, нарушения сосудистых факторов, которые могут привести к развитию инфаркта миокарда, инсульта или тем более повторных подобных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, необходимо назначить статины. Эти препараты могут негативно влиять на печень, хотя следует подчеркнуть, что частота таких нежелательных явлений невысокая. Предотвращение рисков прогрессирования атеросклероза и развития сердечно-сосудистых проблем представляется более важным».
Когда опасен парацетамол?
Еще один классический пример — жаропонижающие. «Тот же парацетамол в высоких дозах (если съесть шесть таблеток и больше) с высокой вероятностью может привести к разрушению клеток печени и развитию лекарственного гепатита, — продолжает врач. — Поэтому нужно придерживаться рекомендаций врача и не превышать дозы. Если вы выпили одну таблетку, но температура снижается незначительно, это не значит, что нужно принять сразу несколько».
Тем, кто регулярно принимает лекарства, врач советует контролировать состояние печени. В случае проблем лечащий врач может заменить препараты, скорректировать их дозы.
Волшебной пилюли не бывает?
А вот на широко резрекламированные гепатопротекторы уповать не стоит.
«К сожалению, положительные эффекты гепатопротекторов, которые позиционируются как препараты, помогающие улучшить состояние печени, в серьезных исследованиях не доказаны, — продолжает врач. — Чтобы минимизировать влияние лекарств на печень, лечение, во-первых, должен назначать медицинский специалист. Во-вторых, выбирать те препараты, которые влияют на причину болезни. Если это вирус, то противовирусные лекарства. Если заболевание связано с воздействием алкоголя, то исключение причины, которая приводит к алкогольному гепатиту, т. е. злоупотребление алкоголем. Если это факторы, связанные с накоплением веса, то первоочередными являются диета и физическая активность».