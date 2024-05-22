Лечим, не калечим. Врач объяснил, как защитить печень, если пьешь лекарства

«Специальных методов защитить печень именно в процессе терапии, к сожалению, нет. Но когда врач назначает несколько препаратов, то он должен учитывать, что часть из них метаболизируется в печени, — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов. — Есть специальные ресурсы, которые позволяют оценить межлекарственное взаимодействие, в том числе на печень. Безусловно, назначая лекарства, врач всегда взвешивает риск и пользу. Приведу пример. Если у пациента есть появления атеросклероза, признаки сахарного диабета, нарушения сосудистых факторов, которые могут привести к развитию инфаркта миокарда, инсульта или тем более повторных подобных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, необходимо назначить статины. Эти препараты могут негативно влиять на печень, хотя следует подчеркнуть, что частота таких нежелательных явлений невысокая. Предотвращение рисков прогрессирования атеросклероза и развития сердечно-сосудистых проблем представляется более важным».