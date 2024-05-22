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Лечим, не калечим. Врач объяснил, как защитить печень, если пьешь лекарства

Многие люди боятся принимать лекарства, например те же статины, думая, что это вредит печени. Как минимизировать возможный риск? А когда опасен обычный парацетамол?

Источник: Freepik

Пожилые люди зачастую вынуждены принимать несколько лекарств. Как защитить печень от их токсического действия? Тем более что список препаратов, которые могут вызывать медикаментозное поражение печени, немалый. К ним относятся диклофенак, парацетамол и прочие нестероидные противовоспалительные, антибиотики (тетрациклин, эритромицин, бисептол, сульфадиметоксин и т. д.), гормональные и другие препараты.

Сравнить риск и пользу

«Специальных методов защитить печень именно в процессе терапии, к сожалению, нет. Но когда врач назначает несколько препаратов, то он должен учитывать, что часть из них метаболизируется в печени, — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов. — Есть специальные ресурсы, которые позволяют оценить межлекарственное взаимодействие, в том числе на печень. Безусловно, назначая лекарства, врач всегда взвешивает риск и пользу. Приведу пример. Если у пациента есть появления атеросклероза, признаки сахарного диабета, нарушения сосудистых факторов, которые могут привести к развитию инфаркта миокарда, инсульта или тем более повторных подобных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, необходимо назначить статины. Эти препараты могут негативно влиять на печень, хотя следует подчеркнуть, что частота таких нежелательных явлений невысокая. Предотвращение рисков прогрессирования атеросклероза и развития сердечно-сосудистых проблем представляется более важным».

Когда опасен парацетамол?

Еще один классический пример — жаропонижающие. «Тот же парацетамол в высоких дозах (если съесть шесть таблеток и больше) с высокой вероятностью может привести к разрушению клеток печени и развитию лекарственного гепатита, — продолжает врач. — Поэтому нужно придерживаться рекомендаций врача и не превышать дозы. Если вы выпили одну таблетку, но температура снижается незначительно, это не значит, что нужно принять сразу несколько».

Тем, кто регулярно принимает лекарства, врач советует контролировать состояние печени. В случае проблем лечащий врач может заменить препараты, скорректировать их дозы.

Волшебной пилюли не бывает?

А вот на широко резрекламированные гепатопротекторы уповать не стоит.

«К сожалению, положительные эффекты гепатопротекторов, которые позиционируются как препараты, помогающие улучшить состояние печени, в серьезных исследованиях не доказаны, — продолжает врач. — Чтобы минимизировать влияние лекарств на печень, лечение, во-первых, должен назначать медицинский специалист. Во-вторых, выбирать те препараты, которые влияют на причину болезни. Если это вирус, то противовирусные лекарства. Если заболевание связано с воздействием алкоголя, то исключение причины, которая приводит к алкогольному гепатиту, т. е. злоупотребление алкоголем. Если это факторы, связанные с накоплением веса, то первоочередными являются диета и физическая активность».