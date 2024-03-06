Обнаружен астрономический объект с надписями на разных языках

После изучения предмета выяснилось, что он по стилю и каллиграфии соответствует другим астролябиям, изготовленным в Аль-Андалусе, исламской Испании, в XI веке. Сходство подтверждается расположением звездных указателей, которые такие же, как и на артефакте, сделанном Ибрахимом ибн Саидом аль-Сахли в испанском муниципалитете Толедо в 1068 году нашей эры. Это говорит о том, что он был основан на звездных координатах, использовавшихся в конце XI века.