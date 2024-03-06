Обнаружен астрономический объект с надписями на разных языках

В музее в Вероне (Италия) среди экспонатов случайно нашли астролябию с надписями на иврите и и арабском языках. Как пишет ScienceAlert, этот объект является свидетельством межкультурного научного сотрудничества.
Астролябия — это карта неба с вращающимися частями, которые позволяют человеку вычислить свое местоположение во времени и пространстве. Этот инструмент важен не только для навигации, но и для астрологии и астрономии. Впервые подобные артефакты появились в Древней Греции.
В музее в Вероне не имели понятия о назначении предмета и долгое время думали, что он был подделкой. Астролябия покрыта выгравированными надписями на двух языках. В течение веков она переходила из рук в руки, и мусульмане, евреи и европейские христиане каждый раз модифицировали артефакт, дополняя текст.
После изучения предмета выяснилось, что он по стилю и каллиграфии соответствует другим астролябиям, изготовленным в Аль-Андалусе, исламской Испании, в XI веке. Сходство подтверждается расположением звездных указателей, которые такие же, как и на артефакте, сделанном Ибрахимом ибн Саидом аль-Сахли в испанском муниципалитете Толедо в 1068 году нашей эры. Это говорит о том, что он был основан на звездных координатах, использовавшихся в конце XI века.
Гравюры на объекте содержат мусульманские молитвенные строки и названия молитв, что указывает на то, что хотя бы один владелец использовал артефакт в качестве предмета для духовной практики.
Надписи на иврите включают переводы астрологических созвездий Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна. Тексты были добавлены не одной рукой. Об этом говорят два по-разному вырезанных наборов дополнений. Так, один выполнен аккуратно и имеет глубокие засечки, а второй неровный, что выдает неуверенность человека. Это указывает на то, что астролябия покинула Испанию или Северную Африку и оказалась среди еврейской диаспоры в Италии, где арабский не понимали и использовали иврит.
На астролябии также имеются исправления, написанные разными арабскими цифрами, которые используются сегодня. Специалисты предполагают, что такие надписи были сделаны для носителей итальянского и или латинского языков. Интересен тот факт, что некоторые правки выглядят неправильными.
Ранее в Древних Помпеях археологи обнаружили необычную фреску с мифологическими персонажами.
Анна Морозова