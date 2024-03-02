В древних Помпеях археологами обнаружена необычная фреска

Согласно древнегреческой легенде, Фрикс и Гелла были детьми эолийского царя Атаманта, которых преследовала их ревнивая мачеха. Царь Атамант решил принести Фрикса и Геллу в жертву богам, но Гермес (или, согласно другой версии, Зевс) послал златорунного барана, который увез брата и сестру на своей спине. По пути Гелла от страха упала в море, которое было позже названо в ее честь Геллеспонтом, а Фриксу удалось благополучно добраться до Колхиды, где он принес златорунного барана в жертву Зевсу, после чего получил в жены царскую дочь Халкиону. По поздним вариантам этой же легенды, жертвенный баран оказался на небе и превратился в созвездие Тельца. Ну, а Золотое руно Фрикса, повешенное в священной роще Ареса, стало впоследствие предметом поисков прибывших в Колхиду Ясона с аргонавтами.