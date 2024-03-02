В древних Помпеях археологами обнаружена необычная фреска

Археологи нашли фреску в Помпеях, изображающую греческих мифологических братьев и сестер: Фрикс и Гелла изображены яркими красками с изысканным мастерством в замечательном открытии ученых.
Габриэль Зухтригель, директор археологического парка Помпеи, описывает находку как трогательное отражение истории, разворачивающейся вновь.
«История повторилась, — рассказывает Зухтригель, сообщая последние новости о раскопках и реставрационных работах. — Это прекрасная фреска в отличном состоянии сохранности. Миф о Фриксе и Гелле широко распространен в Помпеях, но он также актуален. Они — два беженца в море, брат и сестра, вынужденные бежать, потому что их мачеха хочет избавиться от них, и она делает это с помощью обмана и коррупции. Она [Гелла] упала в воду и утонула».
Фреска демонстрирует яркие цвета и изысканное мастерство, на ней Гелла изображена на грани утопления, ее лицо скрыто волнами, когда она протягивает руку к своему брату.
Согласно древнегреческой легенде, Фрикс и Гелла были детьми эолийского царя Атаманта, которых преследовала их ревнивая мачеха. Царь Атамант решил принести Фрикса и Геллу в жертву богам, но Гермес (или, согласно другой версии, Зевс) послал златорунного барана, который увез брата и сестру на своей спине. По пути Гелла от страха упала в море, которое было позже названо в ее честь Геллеспонтом, а Фриксу удалось благополучно добраться до Колхиды, где он принес златорунного барана в жертву Зевсу, после чего получил в жены царскую дочь Халкиону. По поздним вариантам этой же легенды, жертвенный баран оказался на небе и превратился в созвездие Тельца. Ну, а Золотое руно Фрикса, повешенное в священной роще Ареса, стало впоследствие предметом поисков прибывших в Колхиду Ясона с аргонавтами.
Зухтригель выражает оптимизм по поводу того, что в ближайшем будущем эти тщательно сохранившиеся дома станут доступными для публики, подчеркнув культурное и историческое значение этого последнего открытия.
Древний город Помпеи был разрушен в 79 году нашей эры в результате извержения вулкана, в результате которого погибло более 2000 человек, напоминает The Guardian. Руины стали одним из самых посещаемых археологических памятников в мире.
Город, который привлекает почти 4 миллиона посетителей в год, прошел долгий путь с 2013 года, когда ЮНЕСКО пригрозило внести его в свой список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, если итальянские власти не улучшат его сохранность.
Среди сюрпризов, обнаруженных в последние месяцы, — 13 статуэток в стиле Рождества Христова, свидетельствующих о языческих ритуальных традициях древнеримского города, а в июне прошлого года — поразительная фреска-натюрморт, напоминающая пиццу, в состав которой входит предмет, подозрительно похожий на ананас (который, как известно, стал известен европейцам только после колумбовых открытий Америки).