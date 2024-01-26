Обмани меня: эксперты рассказали, как распознать лжеца

Большинство людей время от времени врут. Одни делают это неосознанно, а другие используют ложь как средства манипуляции. Психолог, автор и телеведущая Линда Пападопулос, писатель и бывший агент ФБР Джо Наварро и следователь по мошенничеству Габриэль Стюарт рассказали, как при помощи семи подсказок определить настоящего лжеца.

1. Следите за успокаивающими жестами

Человек может демонстрировать свой дискомфорт, при этом делать это неосознанно.

Так, например, кто-то теребит пуговицы на рубашке или запонки, прикрывает лицо руками. Это, возможно, признаки не только социальной тревожности и нервозности. Мимика и жесты человека всегда что-то рассказывают, и только вы способны определить что именно.

2. Исследуйте области, в которых вы обнаружили дискомфорт собеседника

Бывший агент ФБР Наварро рассказал, что при поимке беглеца спрашивал у его матери, видела ли она своего сына. Она, явно нервничая, сказала «нет». Тогда мужчина не мог точно определить, с чем связана нервозность.

Поэтому Наварро сменил тактику и спросил возможно ли, что ее сын пробирался в дом, пока она была на работе. Женщина ответила «нет, это вообще невозможно», нервно прикрывая шею руками. Таким образом, невербальная демонстрация нервозности в сочетании с логичным ответом намекали на обман. Агент добавил, что тогда беглец действительно был в помещении.

3. Не принимайте очевидные жесты за чистую монету

Некоторые жесты являются инстинктивными. Например, человек прикрывает рот, когда чем-то шокирован или напуган.

Чем проще жест, тем легче его сымитировать. Например, часто такое бывает, что свидетели преступлений и сами преступники в ужасе прикрывает рты руками, показывая, что они шокированы какой-либо информацией.

4. Ищите несоответствия

Можно уловить разницу между вербальными и невербальными ответами. Например, человек может говорить «нет», но при этом кивать.

Также лжецы могут дополнять историю правдой, что наверняка разумно. Но когда они переходят с реальности на ложь, происходит ускорение речи и повышение тона голоса.

5. Заставьте рассказать свою версию истории

У обычной истории есть начало (30%), середина (40%) и конец (30%). Лжец не будет придерживаться этого правила, так как не хочет рассказывать эти 40%, то есть самого содержания и сути. Обычно у таких людей 80% состоит из размышлений, мыслей и подготовки, а уже 20% — из очень быстрого повествования о произошедшем.

Проблемы с памятью — тоже признак вранья. Если случилось что-то важное, это невозможно забыть. Можно неправильно запомнить или воспринять какие-то детали, но в памяти не должно быть большой дыры.

6. Прислушивайтесь к временам и диссоциации

Во-первых, человек, который врет, редко использует местоимения «я» и «мое», потому что хочет как бы отодвинуть от себя эту ложь.

Во-вторых, правдивый человек не будет менять время повествования. Так, тот, у кого украли машину, скажет: «я оставил ее здесь, вернулся через час, а ее уже не было». Лжец же начнет повествование в настоящем времени: «я иду по дорожке, ищу свою машину и думаю…».

7. Будьте внимательны к странным звукам или случайным словам

Лжец может случайно начать смеяться. Но это не значит, что он сказал что-то смешное. Дело в том, что в этот момент происходит дополнительная когнитивная нагрузка, с которой каждый справляется по-своему. Это больше звук, заполняющий тишину.

Чаще всего можно услышать покашливание и цепочки слов, которые не нужно произносить в речи в данный момент.

Итак, если вы сопоставите всю вербальную и невербальную информацию, и определите, кто является просто нервным честным человеком, лжеца можно будет определить методом исключения. Главное учесть все факторы, так как будучи уверенным в своей правоте, основанной на слишком маленьком количестве информации или двусмысленных доказательствах, можно сильно ошибиться.

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Анна Морозова