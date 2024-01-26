Обмани меня: эксперты рассказали, как распознать лжеца
От случайного смеха до жестов подражателя.
От случайного смеха до жестов подражателя.
Большинство людей время от времени врут. Одни делают это неосознанно, а другие используют ложь как средства манипуляции. Психолог, автор и телеведущая Линда Пападопулос, писатель и бывший агент ФБР Джо Наварро и следователь по мошенничеству Габриэль Стюарт рассказали, как при помощи семи подсказок определить настоящего лжеца.
Человек может демонстрировать свой дискомфорт, при этом делать это неосознанно.
Так, например, кто-то теребит пуговицы на рубашке или запонки, прикрывает лицо руками. Это, возможно, признаки не только социальной тревожности и нервозности. Мимика и жесты человека всегда что-то рассказывают, и только вы способны определить что именно.
Бывший агент ФБР Наварро рассказал, что при поимке беглеца спрашивал у его матери, видела ли она своего сына. Она, явно нервничая, сказала «нет». Тогда мужчина не мог точно определить, с чем связана нервозность.
Поэтому Наварро сменил тактику и спросил возможно ли, что ее сын пробирался в дом, пока она была на работе. Женщина ответила «нет, это вообще невозможно», нервно прикрывая шею руками. Таким образом, невербальная демонстрация нервозности в сочетании с логичным ответом намекали на обман. Агент добавил, что тогда беглец действительно был в помещении.
Некоторые жесты являются инстинктивными. Например, человек прикрывает рот, когда чем-то шокирован или напуган.
Чем проще жест, тем легче его сымитировать. Например, часто такое бывает, что свидетели преступлений и сами преступники в ужасе прикрывает рты руками, показывая, что они шокированы какой-либо информацией.
Можно уловить разницу между вербальными и невербальными ответами. Например, человек может говорить «нет», но при этом кивать.
Также лжецы могут дополнять историю правдой, что наверняка разумно. Но когда они переходят с реальности на ложь, происходит ускорение речи и повышение тона голоса.
У обычной истории есть начало (30%), середина (40%) и конец (30%). Лжец не будет придерживаться этого правила, так как не хочет рассказывать эти 40%, то есть самого содержания и сути. Обычно у таких людей 80% состоит из размышлений, мыслей и подготовки, а уже 20% — из очень быстрого повествования о произошедшем.
Во-первых, человек, который врет, редко использует местоимения «я» и «мое», потому что хочет как бы отодвинуть от себя эту ложь.
Во-вторых, правдивый человек не будет менять время повествования. Так, тот, у кого украли машину, скажет: «я оставил ее здесь, вернулся через час, а ее уже не было». Лжец же начнет повествование в настоящем времени: «я иду по дорожке, ищу свою машину и думаю…».
Лжец может случайно начать смеяться. Но это не значит, что он сказал что-то смешное. Дело в том, что в этот момент происходит дополнительная когнитивная нагрузка, с которой каждый справляется по-своему. Это больше звук, заполняющий тишину.
Итак, если вы сопоставите всю вербальную и невербальную информацию, и определите, кто является просто нервным честным человеком, лжеца можно будет определить методом исключения. Главное учесть все факторы, так как будучи уверенным в своей правоте, основанной на слишком маленьком количестве информации или двусмысленных доказательствах, можно сильно ошибиться.
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Анна Морозова