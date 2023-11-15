Правда или ложь: как узнать, что фотография сгенерирована ИИ

С каждым днем искусственный интеллект создает все более реалистичные фотографии. Пользователи Сети по всему миру могут создавать новые изображения без особых усилий. Но можно ли распознать, где фейк, а где существующий снимок?

Сивей Лю, профессор компьютерных наук и инженерии в Университете Буффало, рассказывает, как же отличить реальное изображение от искусственного.

Замедлиться

Каждый день человек обрабатывает большое количестве информации — как звуковой, так и визуальной. На обработку второй мозгу требуется всего лишь 13 миллисекунд. Этого времени достаточно, чтобы понять, что представлено на изображении, но его не хватит на понимание, реальность это или нет.

Поэтому если изображение удивляет вас и дает усомниться, на самом ли деле оно существует, следует остановиться и уделить больше времени на изучение.

Например, в созданных нейросетью видео люди могут редко моргать, поскольку ИИ обучается на их фотографиях с открытыми глазами. Также следует обратить внимание на очки, волосы, головные уборы, украшения и фон, так как эти все составляющие могут странно себя вести.

Вспомнить строение человека

Нейросети еще не до конца идеальны. Они плохи в создании реалистичных рук. Например, часто у людей могут появляться лишние пальцы, или они будут одной длины и в странных позах. Также есть возможность получить не две, а сразу четыре конечности.

Можно обратить внимание на глаза человека на изображении. У людей зрачки круглой формы, но ИИ часто видит их иначе и располагает по-разному.

Посмотреть на свет и тень

У искусственного интеллекта есть сложность в воспроизведении света и тени.

Если на изображении есть окно или отражающая поверхность, свет и тень могут находиться там, где их быть не должно. С этой частью снимков у ИИ часто возникают проблемы, поскольку он не использует законы физики при генерации фотографий.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-55755185&id=456247576&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Изучить текстуру

Часто сгенерированные изображения имеют неестественную гладкость там, где должна быть четко выраженная структура. Те предметы, которые в обычной жизни выглядят прямыми, в «представлении» ИИ будут изогнутыми.

Хани Фарид, профессор Калифорнийского университета в Беркли, специализирующийся на медиаэкспертизе, подчеркивает, что создатели нейросетей должны следить за тем, чтобы на их изображениях присутствовал водяной знак, по которому в будущем можно понять, является изображение реальным или сгенерированным.

По мере развития искусственного интеллекта нужно создавать больше бесплатных программ для определения сгенерированных материалов по подписям ИИ, невидимым человеческому глазу, говорит Сивей Лю. Тем не менее, даже без дополнительных мер можно вычислить фейк: надо только присмотреться, прежде чем верить тому, что видите.

Искусственный интеллект изо дня в день развивается и может не только сбить с толку изображениями и видео. Так, хакеры используют нейросети для киберпреступлений.

Анна Морозова