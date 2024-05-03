Обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением

Группа биологов из Германии и Индии впервые наблюдала за тем, как обезьяна лечила себя с помощью лекарственного растения. До этого момента подобного поведения у приматов не наблюдалось.
Ученые наблюдали за самцом суматранского орангутана по кличке Ракус. ВО время драки со своим сородичем он получил ранение. У животного на правой щеке образовалась рана. Подобные увечья легко инфицируются в и гноятся в экваториальном климате, поэтому даже небольшая царапина может стать причиной смерти.
Ракус после получения ранения начал жевать лиану Fibraurea tinctoria, известную своими противовоспалительными свойствами. Примат накладывал полученную после пережевывания массу на поврежденный участок. Через пять дней он полностью затянулся.
По словам ученых, лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды, которые обладают антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью. Все это позволяет избавиться от ран. В обычной жизни орангутанги не употребляют эти растения в пищу.
Науке уже известны случаи самолечения, однако оно сводилось к тому, что животные проглатывали лечебные растения. Новое исследование доказало, что обезьяны могут сами себе оказывать медицинскую помощь.
Специалисты предположили, что умение применять лечебные травы имели общие предки людей, орангутанов, шимпанзе и горилл.
Ранее ученые обнаружили, что муравьи лечатся перекисью водорода.
Анна Морозова