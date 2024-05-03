Обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением

По словам ученых, лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды, которые обладают антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью. Все это позволяет избавиться от ран. В обычной жизни орангутанги не употребляют эти растения в пищу.