Ученые обнаружили, что муравьи лечатся перекисью водорода
Насекомые поедают пищу с измельченной тлей, так как там содержится антисептик.
Насекомые поедают пищу с измельченной тлей, так как там содержится антисептик.
Ученым давно известно, что лесные муравьи, пораженные грибковыми инфекциями, предпочитают есть пищу, которую опрыскали перекисью водорода. Вещество для этих насекомых ядовито, но они научились применять его в целях защиты от патогенных микроорганизмов.
Команда исследователей из Грацкого университета в Австрии решили пойти дальше и выяснить, смогут ли муравьи, зараженные грибком, использовать перекись водорода для лечебных целей из «природных компонентов». Ученые для эксперимента добавили в привычную для насекомых еду измельченную тлю в разной концентрации, пишет NewScientist.
Эксперты объяснили, что некоторые виды тли содержат перекись водорода, что побудило узнать, может ли она стать источников лекарства.
Для исследования ученые из 30 муравейников в Финляндии собрали муравьев, половину из которых заразили грибковой инфекцией. Всем насекомым ученые предложили пищевую смесь из агара и меда, а также две смеси с добавлением небольшого и большого количества измельченной тли.
Обычные муравьи выбирали обычную пищу, а подверженные патологии предпочитали смесь с высоким содержанием тли, что увеличивало их шансы на выживание. После выздоровления они возвращались к привычному рациону. Оказалось, что насекомые очень чувствительны к химическим соединениям и их концентрации в продуктах, поэтому легко могут обнаружить необходимые вещества. Вероятно, насекомые знают, сколько перекиси водорода можно съесть, чтобы убить грибок и не погубить себя.
Поскольку наблюдения проводили в лаборатории, ученые теперь намерены проверить, как муравьи используют тлю в качестве лекарства в своей естественной среде обитания.
Это не первый случай самолечения среди животных. Так, шимпанзе обрабатывают раны при помощи насекомых.
Анна Морозова