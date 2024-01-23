Нож с древнейшей рунической надписью обнаружен в Дании

Археологи сообщили, что нашли гравировку на ноже возрастом почти 2 тыс. лет. По словам ученых, это самая древняя руническая надпись, когда-либо найденная в Дании. Об этом сообщает Guardian.

Надпись была выгравирована на железном ноже, который был обнаружен в старинной могиле, расположенной недалеко от города Оденсе на острове Фюн. Пять иероглифов высотой около 0,5 см образуют слово hirila, что на древнескандинавском языке означает «маленький меч».

Руны — письменность древних германцев, которую использовали с I-II по XII век на территории современной Дании, Норвегии и Швеции. Позднее ее также использовали жители, населяющие территорию нынешней Исландии и Гренландии.

Сделавший открытие археолог Якоб Бонде (Jakob Bonde) признался, что сначала подумал о том, что это был самый обычный нож, так как рун не было видно. Однако после того, как реставраторы очистили изделие, стало ясно, что на его поверхности есть надпись.

«Это как получить записку из потустороннего мира, из прошлого. Для нас это необычайная находка, и она кое-что говорит о развитии самого раннего скандинавского языка. И лично для меня это открытие — фантастика», — отметил специалист.

О владельце ножа пока ничего неизвестно, кроме того, что он был человеком с высоким статусом в обществе. Якоб Бонд отметил, что именно такие люди находились под сильным влиянием римлян.

«Это был тот период времени, когда жители Дании имели тесные связи с римлянами. Те, кто занимал высокое положение в обществе, пытались выглядеть, как римляне, подражая их стилю в одежде. В то время все римское было очень в моде», — объяснил археолог.

Со 2 февраля нож вместе с другими древними артефактами будет выставлен в музее Оденсе, который находится в Мёнтергордене.

Ранее ученые нашли систему старинных военных укреплений, которая на протяжении многих лет была захоронена под деревней бронзового века в Италии. Раскопки на этом месте неоднократно проводились с 1970-х годов, однако остатки военных сооружений были обнаружены впервые.