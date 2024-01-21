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21:41 (мск), источник: РБК Life

В Италии под деревней бронзового века найдены древние укрепления

Итальянские ученые обнаружили систему старинных военных укреплений, которая на протяжении многих лет была захоронена под деревней бронзового века в Италии. Исследование ученых опубликовано в ScienceDirect.

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Источник: РИА "Новости"

Древнее поселение, известное как Вилладжо дей Фаральони, расположено на небольшом острове около Сицилии Устика. Ученые отметили, что деревня отличалась «упорядоченным городским планом» и состояла из хижин и узких дорог.

Остатки старинной фортификационной стены исследователи обнаружили с помощью современных технологий, в том числе георадара и электрической томографии. Арочная каменная система укреплений обладает высотой 4−5 м и длиной 250 м.

Раскопки на месте старинной деревни неоднократно проводились с 1970-х годов, однако остатки военных укреплений были обнаружены впервые.

По данным исследователей, деревня оставалась активной в период между 1400 и 1200 годами до н. э. По словам ученых, это одно из наиболее хорошо сохранившихся средиземноморских поселений своего времени.

«Наше открытие открывает новое окно в понимании жизни этой древней деревни. Ее оборонительная сложность превосходит все ожидания», — заявил Франко Фореста Мартин, директор лаборатории музея наук о Земле острова Устика.

Ранее древние поселения Хазарского каганата были обнаружены в дельте Волги. Исследователи отнесли находки к периоду VIII—X вв.еков. На месте раскопок ученые нашли фрагменты глиняных сосудов, обломки костей животных и строительную керамику древнего народа.

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