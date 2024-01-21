В Италии под деревней бронзового века найдены древние укрепления

Древнее поселение, известное как Вилладжо дей Фаральони, расположено на небольшом острове около Сицилии Устика. Ученые отметили, что деревня отличалась «упорядоченным городским планом» и состояла из хижин и узких дорог.
Остатки старинной фортификационной стены исследователи обнаружили с помощью современных технологий, в том числе георадара и электрической томографии. Арочная каменная система укреплений обладает высотой 4−5 м и длиной 250 м.
Раскопки на месте старинной деревни неоднократно проводились с 1970-х годов, однако остатки военных укреплений были обнаружены впервые.
По данным исследователей, деревня оставалась активной в период между 1400 и 1200 годами до н. э. По словам ученых, это одно из наиболее хорошо сохранившихся средиземноморских поселений своего времени.
«Наше открытие открывает новое окно в понимании жизни этой древней деревни. Ее оборонительная сложность превосходит все ожидания», — заявил Франко Фореста Мартин, директор лаборатории музея наук о Земле острова Устика.
Ранее древние поселения Хазарского каганата были обнаружены в дельте Волги. Исследователи отнесли находки к периоду VIII—X вв.еков. На месте раскопок ученые нашли фрагменты глиняных сосудов, обломки костей животных и строительную керамику древнего народа.