Новый «Титаник»: самое большое судно впервые отправилось в круиз

Длина корабля составляет 365 метров. На его территории есть 20 палуб, на которых могут разместиться 7600 гостей и 2350 членов экипажа. На судне есть кинотеатр, фитнес-клуб, боулинг, скалодром, семь бассейнов, аквапарк площадью более 1500 квадратных метров, десятки ресторанов, каток и многое другое. Пассажиров будут развлекать более 50 музыкантов и комиков и самый большой морской оркестр, состоящий из 16 человек.