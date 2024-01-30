Новый «Титаник»: самое большое судно впервые отправилось в круиз

Крупнейший в мире лайнер Icon of the Seas (с английского «Икона морей») отправился в первый круиз из порта Майами. Об этом пишет CNN.
Длина корабля составляет 365 метров. На его территории есть 20 палуб, на которых могут разместиться 7600 гостей и 2350 членов экипажа. На судне есть кинотеатр, фитнес-клуб, боулинг, скалодром, семь бассейнов, аквапарк площадью более 1500 квадратных метров, десятки ресторанов, каток и многое другое. Пассажиров будут развлекать более 50 музыкантов и комиков и самый большой морской оркестр, состоящий из 16 человек.
Первый круиз будет длиться неделю. В течение этого времени лайнер пройдет острова Карибского бассейна. Стоимость билетов начинается от 1747 долларов (около 155 тысяч рублей).
Ранее стало известно о крупнейшем дирижабле, который скоро отправится в полет.
Анна Морозова