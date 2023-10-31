Крупнейший дирижабль современности скоро отправится в полет

New Atlas передает, что американская компания Lighter Than Air (LTA) Research в начале сентября получила зеленый свет на полет своего дирижабля Pathfinder 1. Воздушное судно будет кружить в пределах воздушного пространства федерального аэропорта Моффетт-Филд (южная часть залива Сан-Франциско, Калифорния) и соседнего Пало-Альто (округ Санта-Клара) — на высоте до 460 метров.

Каркас Pathfinder 1 выполнили из титана и полимерных трубок, армированных углеродным волокном, что облегчает конструкцию аппарата. Также дирижабль оснащен 12 электродвигателями, расположенными сбоку и в хвостовой части, а четыре руля направления в килевой части позволяют осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Испытания начнутся сначала на земле: Pathfinder 1 прикрепят к мобильной мачте и проведут примерно 25 полетов на малых высотах общей продолжительностью 50 часов. LTA заявляет, что ее главным направлением деятельности является гуманитарная помощь; дирижабли могут доставлять сыпучие грузы и вывозить людей из зон стихийных бедствий, когда дороги и взлетно-посадочные полосы разрушены и другие большие самолеты не имеют возможности помочь пострадавшим.

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Олеся Маевская