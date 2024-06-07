Новый «Эверест»: восхождение на японскую гору высотой 6,1 метров

Гора Бентен, расположенная посреди плодородных рисовых полей префектуры Токусима, является самой низкой горой в Японии и одним из самых коротких маршрутов для восхождения в мире. Обычному человеку без физической подготовки требуется всего одна минута, чтобы достичь вершины. Несмотря на это более 10 000 человек ежегодно едут в Токусиму, чтобы покорить Бентен.