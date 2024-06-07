Новый «Эверест»: восхождение на японскую гору высотой 6,1 метров

Гора Бентен, расположенная посреди плодородных рисовых полей префектуры Токусима, является самой низкой горой в Японии и одним из самых коротких маршрутов для восхождения в мире. Обычному человеку без физической подготовки требуется всего одна минута, чтобы достичь вершины. Несмотря на это более 10 000 человек ежегодно едут в Токусиму, чтобы покорить Бентен.
Для кого-то восхождение на гору высотой 6,1 метра — просто в новинку, другие приезжают полюбоваться восковым деревом, камелиями и другими цветами, растущими на скалистом массиве. Есть и те, кто совершает короткий поход, чтобы добраться до святилища Ицукусима, построенного на вершине в честь Бензайтен, богини природы и мудрости.
Совершить официальное восхождение на гору туристы могут только 1 июня, когда местные некоммерческие организации проводят мероприятие «Первое восхождение в Новом году». После покорения вершины за небольшую плату выдают сертификат, подтверждающий достижение. В другие дни в течение всего года на самой низкой горе Японии проводятся многочисленные мероприятия вроде фестивалей цветения сакуры и свадебных церемоний.
Кстати, о самых маленьких: уже знаете, как вглядит крошечная тюрьма из Книги рекордов Гиннесса?
Кристина Корчанова