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Новый «Эверест»: восхождение на японскую гору высотой 6,1 метров

Гора Бентен в префектуре Токусима считается самой низкой (природной) горой Японии, ее высота составляет всего 6,1 метра, а диаметр — менее 60 метров. Ежегодно ее посещает тысячи туристов, и на это есть несколько причин.

Гора Бентен, расположенная посреди плодородных рисовых полей префектуры Токусима, является самой низкой горой в Японии и одним из самых коротких маршрутов для восхождения в мире. Обычному человеку без физической подготовки требуется всего одна минута, чтобы достичь вершины. Несмотря на это более 10 000 человек ежегодно едут в Токусиму, чтобы покорить Бентен.

Для кого-то восхождение на гору высотой 6,1 метра — просто в новинку, другие приезжают полюбоваться восковым деревом, камелиями и другими цветами, растущими на скалистом массиве. Есть и те, кто совершает короткий поход, чтобы добраться до святилища Ицукусима, построенного на вершине в честь Бензайтен, богини природы и мудрости.

Совершить официальное восхождение на гору туристы могут только 1 июня, когда местные некоммерческие организации проводят мероприятие «Первое восхождение в Новом году». После покорения вершины за небольшую плату выдают сертификат, подтверждающий достижение. В другие дни в течение всего года на самой низкой горе Японии проводятся многочисленные мероприятия вроде фестивалей цветения сакуры и свадебных церемоний.

Кстати, о самых маленьких: уже знаете, как вглядит крошечная тюрьма из Книги рекордов Гиннесса?

Кристина Корчанова