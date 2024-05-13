Нормально ли, что мой кот постоянно голодный?

Предвкушая главный вопрос, заранее отвечаем: неожиданное повышение аппетита животного, ранее не свойственное ему, свидетельствует о возникших проблемах — критичных и не очень. Итальянские журналисты рассказали об основных причинах смены пищевых привычек домашних любимцев.
Возраст
По мере того, как кошки становятся старше, их аппетит постепенно снижается из-за замедления метаболизма. Это нормальный физиологический фактор, свидетельствующий о взрослении питомца. У молодых котов, напротив, ускоренный метоболизм, поэтому, когда ваш юный и активный питомец ест больше, чем вы могли представить, — не переживайте, это нормально. Однако, если с возрастом он становится более ненасытным, стоит отвести его к ветеринару.
Проблемы со здоровьем
Проблемы со здоровьем могут вызвать постоянное чувство голода. Например, кишечные паразиты могут «высасывать» питательные вещества, вынуждая кота потреблять больше еды, чтобы восполнить нехватку недостающих витаминов. Диабет и многие другие заболевания также могут вызвать повышенный аппетит у кошек. Если замечаете странные изменения в рационе питания, понаблюдайте за поведением животного. Причинами для беспокойства являются внезапно появившаяся тошнота, потеря веса, метеоризм, гиперактивность и другие характерные изменения. В случае появления подобных симптомов стоит обратиться за консультацией к специалисту.
Скука
Одной из причин повышения аппетита у здорового кота может стать скука. В действительности животное может не испытывать голод, ища при «попрошайничестве» физический контакт и внимание. В таком случае стоит приобрести специальные игрушки и когтеточки, чтобы занять любимца, уменьшая его одержимость едой.
Неправильно подобранный корм
Повышенный аппетит нередко возникает из-за неправильно подобранного корма: коту, в зависимости от взросления, породы, веса и перенесенных хирургических воздействий (таких, как кастрация, например) может подходить определенное питание. Обращать внимание при подборе стоит на баланс белков, жиров, витаминов, минералов и углеводов, удовлетворяющих потребности животного в питании. При плановом осмотре у ветеринара рекомендуем узнать об особенностях своего питомца.
А вот на Кубе, кажется, проблем с аппетитом у местных животных нет. Читайте о том, как бродячие кошки угрожают популяции вымирающих крокодилов (да, в их рацион питания действительно входят рептилии).
Кристина Корчанова