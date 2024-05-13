Нормально ли, что мой кот постоянно голодный?

По мере того, как кошки становятся старше, их аппетит постепенно снижается из-за замедления метаболизма. Это нормальный физиологический фактор, свидетельствующий о взрослении питомца. У молодых котов, напротив, ускоренный метоболизм, поэтому, когда ваш юный и активный питомец ест больше, чем вы могли представить, — не переживайте, это нормально. Однако, если с возрастом он становится более ненасытным, стоит отвести его к ветеринару.