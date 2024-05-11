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На Кубе бродячие кошки угрожают популяции вымирающих крокодилов

На Кубе бездомные кошки стали опасны для находящихся под угрозой исчезновения кубинских крокодилов (Crocodylus rhombifer).

Источник: Charlie Marshall/CC BY 2.0

Хищные млекопитающие проникают в питомники и пожирают детенышей рептилий. Исследование опубликовано в научном журнале Herpetology Notes (HN).

По словам ученых, кубинский крокодил представляет собой очень древнюю эволюционную линию и играет важную роль в родной экосистеме. В дикой природе осталось не более 3 тыс. особей данного вида.

В 2022 году крупнейшая на Кубе ферма по разведению крокодилов Сапата-Суэмп подверглась серии атак, в результате которых было растерзано 145 четырехмесячных детенышей этих животных.

Сначала специалисты не могли установить, кто именно нападает на рептилий, но в итоге выяснилось, что врагами крокодилов с наибольшей вероятностью стали бродячие коты. На это указали клочья шерсти и следы от когтей, найденные в вольерах.

По словам ученых, в дикой природе кошки не представляют серьезной угрозы для кубинского крокодила, однако в питомнике хищники смогли воспользоваться окружающими условиями и напасть на молодняк.

Исследователи призывают власти усилить контроль за популяцией бродячих котов ради сохранения местных экосистем.