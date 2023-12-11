Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово «литература»

Курьез случился, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея, что является одной из традиций вокруг нобелевских торжеств в Стокгольме. До него на этом же стуле поставила свой автограф лауреат премии 2022 года французская писательница Анни Эрно.

«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется “литература” по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — написал Фоссе в своем ответе изданию.

В английском языке слово «литература» пишется с одним «т» (literature).

По традиции лауреаты премии и члены их семей приходят в Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма, где обладатели высокой награды передают какой-нибудь личный предмет в коллекцию и оставляют подписи на стуле в бистро.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена Фоссе за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое». Фоссе дебютировал в 1983 году и опубликовал 40 книг в различных жанрах, которые были переведены на столько же языков. Фоссе — один из самых популярных драматургов Европы, его пьесы были поставлены около 800 раз. По мнению критиков, Фоссе способствовал продвижению модернизма в норвежскую литературу, основные темы драматургии — неизменное течение времени, встречи и расставания.