15:21 (мск), источник: ТАСС

Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово «литература»

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года норвежский писатель Юн Фоссе сделал описку в слове «литература», написав в нем простое «т» вместо удвоенного, как требует норвежское написание (litteratur). Об этом сообщает газета Verdens gang.

Наверх
Источник: AFP 2023

Курьез случился, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея, что является одной из традиций вокруг нобелевских торжеств в Стокгольме. До него на этом же стуле поставила свой автограф лауреат премии 2022 года французская писательница Анни Эрно.

«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется “литература” по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — написал Фоссе в своем ответе изданию.

В английском языке слово «литература» пишется с одним «т» (literature).

По традиции лауреаты премии и члены их семей приходят в Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма, где обладатели высокой награды передают какой-нибудь личный предмет в коллекцию и оставляют подписи на стуле в бистро.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена Фоссе за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое». Фоссе дебютировал в 1983 году и опубликовал 40 книг в различных жанрах, которые были переведены на столько же языков. Фоссе — один из самых популярных драматургов Европы, его пьесы были поставлены около 800 раз. По мнению критиков, Фоссе способствовал продвижению модернизма в норвежскую литературу, основные темы драматургии — неизменное течение времени, встречи и расставания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь