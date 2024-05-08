Никсен: тренд «ничегонеделанья» на пике популярности

Нидерландская писательница Ольга Меккинг утверждает, что всем нам нужно научиться бездельничать. Благодаря изданной автором книге «Никсен. Искусство ничегонеделания» стал набирать обороты новый тренд, который можно описать фразой: «впустите ничто в свои дни».
Переведённая на 13 языков, включая русский, книга основана на серии психологических, социальных и культурологических исследований. Они показывают, что секрет душевного здоровья голландцев — никсен, или искусство ничегонеделания.
Никсен может сделать нас более продуктивными просто потому, что перерывы позволяют мозгу отдыхать и возвращаться с лучшей концентрацией и постоянным вниманием. Вероятно, поэтому голландцы, работающие до 7−8 часов в день, как правило, очень эффективны на работе.
Движение никсен быстро стало культовым во всем мире и обрело последователей разных полов и возрастов (а не только миллениалов, как принято считать). Слово «никсен» в переводе с голландского означает что-то вроде «ничего не делать без какой-либо цели». При этом, смотреть фильм, медитировать, читать или скроллить ленты — не в стиле никсен. Последователи движения считают, что каждый должен научиться искусству абсолютного тунеядства. А, учитывая западные потребности в постоянной продуктивности, сделать это достаточно сложно.
Мы живем в эпоху, когда многие из нас могут делать практически все, что хотят и даже больше. Несмотря на это, кажется, что всем нам нужно впустить немного безделья в жизнь, чтобы повысить продуктивность и стать счастливее. В книге можно найти советы о том, как научиться делать паузу, находясь дома, на работе или на шумной вечеринке. «Следовать этому голландскому принципу так же просто, как… ничего не делать», — шутит в рецензии Time Magazine.
Да, раньше такого не было. В отдельном материале рассказали, как боролись с тунеядством в СССР.
Кристина Корчанова