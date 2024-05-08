Никсен: тренд «ничегонеделанья» на пике популярности

Мы живем в эпоху, когда многие из нас могут делать практически все, что хотят и даже больше. Несмотря на это, кажется, что всем нам нужно впустить немного безделья в жизнь, чтобы повысить продуктивность и стать счастливее. В книге можно найти советы о том, как научиться делать паузу, находясь дома, на работе или на шумной вечеринке. «Следовать этому голландскому принципу так же просто, как… ничего не делать», — шутит в рецензии Time Magazine.