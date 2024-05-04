От каждого по способностям: борьба с тунеядством в СССР

4 мая 1961 года вышел указ Президиума Верховного Суда РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимся от полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни».
Согласно статье 14 Конституции 1936 года, «труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого дееспособного гражданина по принципу: кто не работает, тот не ест», а также постановление Совнаркома СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины» от 28 декабря 1938 года.
С момента утверждения закона все дееспособные граждане должны были трудиться на благо Родины, а если в течение четырех месяцев человек не работал, его привлекали к уголовной ответственности. Исключение составляли только женщины, воспитывающие маленьких детей.
Жители Москвы и Ленинграда в случае невыполнения трудовых обязанностей, прописанных в Конституции, выселялись на срок от двух до пяти лет, при этом нажитое имущество могли конфисковать, так как считалось, что принадлежащая человеку недвижимость досталась ему нечестным путем.
Лозунг «тунеядцы — наши враги! Хлеб трудовой от них береги!» приобрел высокую популярность в СССР.
Обвиненных в тунеядстве граждан называли «без определенного рода занятий». Всех трудоспособных граждан, уклоняющихся от трудовой деятельности, отлавливали сотрудники МВД и группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Они входили в состав так называемых «общественных судов».
Сотрудники милиции могли во время трудового дня зайти в любое общественное место, например, кинотеатры и парикмахерские, и спросить, по какой причине находящиеся там люди не находятся на рабочих местах.
Имена трудоустроенных нарушителей записывались и передавались руководству предприятий.
Под прицелом оказались многие люди творческим профессий, так как они «получали нетрудовые доходы». Однако художники, писатели и публицисты научились избегать ответственности. Они часто трудоустроились на чисто рабочие и зачастую фиктивные должности.
Формулировка 209-й статьи менялась четыре раза (в 1975, 1979, 1982, 1984 годах). Власти за все время существования закона то ужесточали его, то смягчали.
Уголовная статья за тунеядство просуществовала 30 лет. После, в 1991 году, был принят закон «О занятости населения».
В память о времени, когда тунеядство было преступлением, сохранились агитационные плакаты, например: «Пусть горит земля под ногами тунеядцев!», «Паразиты и лодыри, не работая, сами мешают работе других».
Анна Морозова