От каждого по способностям: борьба с тунеядством в СССР

Согласно статье 14 Конституции 1936 года, «труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого дееспособного гражданина по принципу: кто не работает, тот не ест», а также постановление Совнаркома СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины» от 28 декабря 1938 года.