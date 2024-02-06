Ничего не было: почему люди думают, что высадка на луну — вранье

В 1969 году потребовалось около 400 тысяч сотрудников НАСА, чтобы отправить Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну. И только одному человеку удалось распространить идею о мистификации высадки на спутник Земли. Об этом пишет The Guardian.
Билл Кейсинг, так звали этого человека, сначала полагался на интуицию, и только потом это переросло в истинное убеждение о том, что не мог человек оказаться на Луне. Он считал, что США не хватало технического прогресса.
Кейсинг на самом деле внес вклад в космическую программу США: с 1956 по 1963 год он был сотрудником Rocketdyne, компании, которая помогала разрабатывать ракетные двигатели Saturn V. В 1976 году он самостоятельно опубликовал брошюру «Мы никогда не летали на Луну: афера Америки на тридцать миллиардов долларов». В ней были представлены доказательства невозможности миссии, подкрепляя свои слова нелепыми теориями и зернистыми фотографиями. Несмотря на то, что прошло уже много времени, сторонники мистификации есть до сих пор.
Несмотря на большой объем доказательств, в том числе несколько сотен килограммов лунного камня, вера в заговор лунных мистификаций расцвела с 1969 года. И если раньше это было источником гнева, то сейчас воспринимается как данность. Подобные «доказательства», какие представлял Кейсинг, в Сети на разных платформах публикуются и до сих пор. Бывший главный историк НАСА Роджер Лауниус прокомментировал ситуацию: «Реальность такова, что Интернет дал людям возможность говорить все, что им заблагорассудится, более широкому кругу людей, чем когда-либо прежде».
Кейсинг строил теорию на нескольких доказательствах. Во-первых, на снимках с первой высадки на луну не видно звезд; во-вторых, отсутствует воронка от взрыва под посадочным модулем; в-третьих, тени падают не так, как должны. Ученые объясняли такие «аномалии», связывая их со временем экспозиции камеры, работой тяги в вакууме и отражающим свойством лунной пыли. Но Кейсинг оставался верен своим убеждениям и до смерти в 2005 году утверждал, что все это было обманом. Он не верил, что в прошлом плохо пилотируемые полеты NASA могли проходить с полным успехом.
Оливер Мортон, автор книги «Луна: история будущего», считает, что продолжение мистификации высадки на Луну неудивительно. Между правдоподобными доказательствами невероятного события и правдоподобными доказательствами его невозможности некоторые люди выберут последнее. «Целью “Аполлона-11” было показать, насколько американское правительство было могущественным в плане реальных действий. А смысл теории лунной мистификации в том, чтобы показать, насколько же это самое правительство было могущественным в плане принуждения людей верить в ложь», — рассказал он.
Теории лунной мистификации, как правило, касаются того, чего не было, а не того, что было. Мнения конспирологов разделились по поводу того, были ли более ранние миссии «Аполлон», «Меркурий», «Джемини» и «Атлас» также подделками и летали ли Лайка или Юрий Гагарин когда-либо в космос. Но если первое поколение лунных мистификаторов руководствовалось гневом, то сейчас это, скорее всего, скука. Грань между заговором и развлечением гораздо более размыта.
Мистификация растет по мере того, как события уходят в прошлое. Так, например, было и со Второй Мировой войной, и с Холокостом, в которые современные люди либо не верят, либо отказываются это делать, считая произошедшее враньем. Однако Мортон отмечает, что идея лунного заговора все же безвредна по сравнению с дезинформациях о привиках или массовых убийствах.
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Анна Морозова