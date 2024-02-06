Ничего не было: почему люди думают, что высадка на луну — вранье

Кейсинг на самом деле внес вклад в космическую программу США: с 1956 по 1963 год он был сотрудником Rocketdyne, компании, которая помогала разрабатывать ракетные двигатели Saturn V. В 1976 году он самостоятельно опубликовал брошюру «Мы никогда не летали на Луну: афера Америки на тридцать миллиардов долларов». В ней были представлены доказательства невозможности миссии, подкрепляя свои слова нелепыми теориями и зернистыми фотографиями. Несмотря на то, что прошло уже много времени, сторонники мистификации есть до сих пор.