Нейробиологи выяснили, как воспоминания хранятся в мозгу

Новая работа группы нейробиологов под руководством доктора Томаса Райана из Тринити-колледжа Дублина показывает, что усвоение воспоминаний происходит посредством непрерывного формирования новых паттернов связи. Это происходит между конкретными клетками-инграммами в различных областях мозга. Активируясь под воздействием определенных переживаний, они изменяют себя, чтобы удерживать информацию.

Наш мозг — это орган, состоящий из динамических сетей клеток, которые всегда находятся в состоянии изменения из-за взросления, старения, дегенерации, регенерации, повседневного окружения и обучения. Опубликованное в журнале Current Biology исследование было направлено на то, чтобы определить «разницу, которая имеет значение» для формирования памяти.

Чтобы выявить и изучить изменения, которые претерпевают клетки, авторы рассмотрели форму обучения, при которой два похожих друг на друга опыта становятся связанными по характеру своего содержания. Исследователи использовали парадигму, в которой животные учились идентифицировать различную информацию и формировать ассоциации между ними.

Ученые задействовали оптогенетику — методику исследования работы нервных клеток, основанную на внедрении в их мембрану специальных каналов, реагирующих на возбуждение светом. С ее помощью исследователи наблюдали за тем, как эти вновь сформированные связи участвуют в обучении. При этом они определили молекулярный механизм, опосредованный специфическим белком в синапсе, который участвует в регуляции связи между инграммными клетками.

Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что изменения в синаптических связях между инграммными клетками можно рассматривать как вероятный механизм хранения памяти в мозге. Ученые резюмируют: «Понимание особенностей клеточных механизмов помогает в выяснении того, как работает мозг и механизмы, необходимые ему для обработки мыслей и информации. Это исследование утверждает, мы должны искать информацию не внутри, а “между” клеток. И что мозг — не столько компьютер, сколько развивающаяся система».

Недавнее исследование показало, что в мозге сохранились ранние воспоминания. На детскую амнезию влияет иммунная система матери.

Олеся Маевская