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Нейробиологи объяснили, как сон смягчает страдания

Во время сна мозг человека обрабатывает эмоциональные воспоминания.

Источник: Freepik

Международная команда ученых проанализировала научные исследования в области нейробиологии, нейрохимии и клинической психологии, проведенные за последние 20 лет, и выяснила, что качественный сон помогает не только восстановить организм, но и избавиться от эмоционального стресса. Об этом пишет TechInsider со ссылкой на научный журнал Nature Reviews Neuroscience.

Во всех процессах эмоциональных переживаний участвует серотонин — один из основных нейромедиаторов, который помогает человеку оценивать и понимать окружающий мир. Также немаловажен норадреналин, отвечающий за принцип «бей или беги», что позволяет оценить опасность и среагировать на нее.

Серотонин и норадреналин отключаются во время сна. Из-за этого мозг способен запускать процессы, которые невозможны во время бодрствования.

По словам специалистов, во время ночного отдыха обработка информации задействует гиппокамп и миндалевидное тело.

Мозг сохраняет то, что человек узнал за день. За этот процесс отвечает гиппокамп, который собирает и каталогизирует информацию в долговременном хранилище по мере ее обработки. Если новый опыт имеет эмоциональный характер, активно миндалевидное тело, которое связано с вегетативной нервной системой. Она способствует учащению сердцебиения и возникновению мурашек.

Во время быстрой фазы сна мозг активирует новые воспоминания и воспроизводит их в краткой форме. Но во время этого промежутка времени системы производства норадреналина и серотонина отключены, поэтому эмоциональные переживания сохраняются в долговременном хранилище, поэтому человек не испытывает страх и не чувствует мурашек.

Иными словами, во время быстрого сна эмоциональные переживания нейтрализуются. Поэтому важно соблюдать гигиену сна и спать как минимум восемь часов, чтобы избавиться от потрясений.

Ранее ученые обнаружили в мозге новый механизм памяти.

Анна Морозова