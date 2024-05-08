Ученые обнаружили в мозге новый механизм памяти

Авторы заметили, что сигналы от теменной коры колеблются между состояниями «включено» и «выключено» через определенные промежутки времени, пока человек спит. В то же время активность в энторинальной коре сохранялась даже во время сна, спадая и нарастая подобно волнам на воде.