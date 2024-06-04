Невролог назвала 10 привычных продуктов, от которых может болеть голова

Существуют 10 продуктов, от которых может болеть голова. Многие потребляют их очень часто и могут испытывать неприятный симптом, даже не догадываясь о причине. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», пишет «Доктор Питер».
Алкоголь
Головная боль — один из признаков похмелья. Все дело здесь в этиловом спирте — этаноле. Так, под его действием сосуды теряют тонус и расширяются. Примечательно, что болезненные ощущение может вызвать не только крепкий алкоголь. Иногда хватает и одного бокала красного вина. Дело в высоком содержании кверцетина — антиоксиданта, которого много в красном и черном винограде. Он тормозит обмен этанола, а головную боль вызывают продукты его неоконченного распада.
Чай и кофе
Также неприятные симптомы могут возникнуть после одной лишней чашки эспрессо или даже от кружки черного чая. В них содержится кофеин. Это природный алкалоид, обладающий сосудосуживающим действием. Он стимулирует нервную систему. Когда кофеин попадает в кровь, человек начинает чувствовать себя бодрым и даже перевозбужденным. Однако это временный эффект. Постепенно уровень кофеина снижается, сосуды расширяются и воздействуют на болевые рецепторы в окружающих тканях. Это и вызывает головную боль.
Сыр
Еще одна возможная причина недомогания — выдержанные твердые сыры. В них много тирамина — токсичного вещества. Он влияет на состояние нервной системы и спазмирует сосуды. Они сначала сильно сжимаются, а затем расслабляются, и в итоге голова начинает болеть.
Бананы
В них тоже много тирамина, который провоцирует головную боль у чувствительных к этому веществу людей. Считается, что в перезрелых бананах с черными пятнами его больше, чем в незрелых плодах. При этом концентрация тирамина особенно высока в кожуре и прожилках, которые изнутри прилипают к мякоти банана, поэтому нужно тщательно счищать их.
Шоколад
В этом продукте содержится сразу несколько веществ, способных вызвать головную боль: кофеин, тирамин и фенилэтиламин. Особенно чувствительны к ним пациенты с мигренью. Стоит учитывать, что голова может болеть от любых от сладостей. Они резко повышают уровень глюкозы в крови. Когда концентрация сахара снижается, у многих начинает болеть голова.
Мороженое
Ученые предполагают, что холод действует на чувствительные к температуре нервы и кровеносные сосуды во рту. В итоге в передней части головы и у висков может возникнуть недомогание. При этом кому-то мороженое помогает справиться с мигренью. Возможно, это связано с охлаждением нервного узла, который расположен над твердым небом. Иногда он вызывает приступы острой головной и зубной боли, а холод успокаивает его.
Колбаса, сосиски и мясные деликатесы
При их производстве часто используют нитраты, нитриты и другие пищевые добавки. Они сужают сосуды. Когда это действие проходит и они возвращаются в нормальное состояние, возникает головная боль.
Цитрусы
Цитрусовые богаты таким соединением, как октопамин. Само по себе это вещество неопасно, но в высоких дозах повышает артериальное давление. Это тоже вызывает головную боль.
Орехи и семечки
В них содержится аминокислота фенилаланин, которая тонизирует сосуды. Это может привести к неприятным симптомам.
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Айгуль Сабитова