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Невролог назвала 10 привычных продуктов, от которых может болеть голова

Часто страдающим от такой боли нужно просто пересмотреть свой рацион.

Источник: Freepik

Существуют 10 продуктов, от которых может болеть голова. Многие потребляют их очень часто и могут испытывать неприятный симптом, даже не догадываясь о причине. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», пишет «Доктор Питер».

Алкоголь

Головная боль — один из признаков похмелья. Все дело здесь в этиловом спирте — этаноле. Так, под его действием сосуды теряют тонус и расширяются. Примечательно, что болезненные ощущение может вызвать не только крепкий алкоголь. Иногда хватает и одного бокала красного вина. Дело в высоком содержании кверцетина — антиоксиданта, которого много в красном и черном винограде. Он тормозит обмен этанола, а головную боль вызывают продукты его неоконченного распада.

Чай и кофе

Также неприятные симптомы могут возникнуть после одной лишней чашки эспрессо или даже от кружки черного чая. В них содержится кофеин. Это природный алкалоид, обладающий сосудосуживающим действием. Он стимулирует нервную систему. Когда кофеин попадает в кровь, человек начинает чувствовать себя бодрым и даже перевозбужденным. Однако это временный эффект. Постепенно уровень кофеина снижается, сосуды расширяются и воздействуют на болевые рецепторы в окружающих тканях. Это и вызывает головную боль.

Сыр

Еще одна возможная причина недомогания — выдержанные твердые сыры. В них много тирамина — токсичного вещества. Он влияет на состояние нервной системы и спазмирует сосуды. Они сначала сильно сжимаются, а затем расслабляются, и в итоге голова начинает болеть.

Бананы

В них тоже много тирамина, который провоцирует головную боль у чувствительных к этому веществу людей. Считается, что в перезрелых бананах с черными пятнами его больше, чем в незрелых плодах. При этом концентрация тирамина особенно высока в кожуре и прожилках, которые изнутри прилипают к мякоти банана, поэтому нужно тщательно счищать их.

Шоколад

В этом продукте содержится сразу несколько веществ, способных вызвать головную боль: кофеин, тирамин и фенилэтиламин. Особенно чувствительны к ним пациенты с мигренью. Стоит учитывать, что голова может болеть от любых от сладостей. Они резко повышают уровень глюкозы в крови. Когда концентрация сахара снижается, у многих начинает болеть голова.

Мороженое

Ученые предполагают, что холод действует на чувствительные к температуре нервы и кровеносные сосуды во рту. В итоге в передней части головы и у висков может возникнуть недомогание. При этом кому-то мороженое помогает справиться с мигренью. Возможно, это связано с охлаждением нервного узла, который расположен над твердым небом. Иногда он вызывает приступы острой головной и зубной боли, а холод успокаивает его.

Колбаса, сосиски и мясные деликатесы

При их производстве часто используют нитраты, нитриты и другие пищевые добавки. Они сужают сосуды. Когда это действие проходит и они возвращаются в нормальное состояние, возникает головная боль.

Цитрусы

Цитрусовые богаты таким соединением, как октопамин. Само по себе это вещество неопасно, но в высоких дозах повышает артериальное давление. Это тоже вызывает головную боль.

Орехи и семечки

В них содержится аминокислота фенилаланин, которая тонизирует сосуды. Это может привести к неприятным симптомам.

Ранее ученые описали способ побороть хроническую мигрень.

Айгуль Сабитова