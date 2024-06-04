Невролог назвала 10 привычных продуктов, от которых может болеть голова

Головная боль — один из признаков похмелья. Все дело здесь в этиловом спирте — этаноле. Так, под его действием сосуды теряют тонус и расширяются. Примечательно, что болезненные ощущение может вызвать не только крепкий алкоголь. Иногда хватает и одного бокала красного вина. Дело в высоком содержании кверцетина — антиоксиданта, которого много в красном и черном винограде. Он тормозит обмен этанола, а головную боль вызывают продукты его неоконченного распада.