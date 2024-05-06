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Нетерпимые к другим религиям верующие чаще отвергают науку

Жители стран с более высоким разнообразием религиозных конфессий терпимее относятся к научному мировоззрению.

Источник: Reuters

Многие верующие думают, что атеизм — это тоже религия. По их мнению атеисты верят в логику, критическое мышление и здравый смысл.

Мозг убежденных верующих и атеистов устроен по-разному. Во многих исследовательских работах нейробиологи находили разные участки мозга, отвечающие за переживание мистического опыта, связанного с религиозностью. Он появляется, например, при специфической активности в нижней теменной доле головного мозга, выполняющую функцию обработки информации из внешнего мира, концентрацию внимания и самосознание.

Ученые из Стэнфордского и Колумбийского университетов провели исследования, в которых участвовали верующие из более чем 140 стран, чтобы выяснить, как общение религиозных людей с представителями других конфессий влияет на научное мировоззрение. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

Оказалось, что жители стран с более высоким разнообразием религиозных конфессий терпимее относятся к научному мировоззрению. Более того, верующие менее скептически настроены к атеистам и не думают, что вера — лучший «проводник к истине», по сравнению с наукой.

В то же время верующие, менее терпимые к другим религиям, в том числе к атеизму, чаще всего отрицали научное мировоззрение. Причем неважно, где жили люди — в США, Индии, Пакистане, были они христианами, индусами или мусульманами.

По словам авторов работы, более высокое религиозное разнообразие «может привести к росту религиозной терпимости и, как следствие, способствовать принятию науки».

Авторы работы порекомендовали религиозным людям чаще общаться с представителями других конфессий, чтобы они могли увидеть мир с другой точки зрения, включая научную.

Ранее ученые выявили особенности религии древнего Рима.

Анна Морозова