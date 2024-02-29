Крайне редкая находка археологов пролила свет на особенности религии древнего Рима

Находка редкой керамической головы помогла раскрыть ранее неизвестное древнеримское поселение. Археологи раскопали глиняную голову возрастом 2000 лет, которая когда-то принадлежала римской статуэтке бога Меркурия.
Редкий артефакт, обнаруженный на месте археологических раскопок в Смоллит-Плейс в графстве Кент в Англии, свидетельствует о ранее неизвестном римском поселении, которое использовалось между первым и третьим веками, говорится в пресс-релизе благотворительной организации National Trust, занимающейся охраной природы.
Переносные фигурки и статуэтки римских богов были частью повседневной жизни в Римской Британии. Как элита, так и обычные граждане поклонялись статуэткам в своих домах — или оставляли их в храмах или других местах в качестве подношения или подарка соответствующему богу.
Меркурий был римским богом изящных искусств, коммерции и финансового успеха. Этот недавно открытый Меркурий был сделан из «трубочной глины», тонкой белой глины, используемой для изготовления курительных трубок, и такие образцы чрезвычайно редки, на данный момент в Римской Британии обнаружено менее десяти, отмечает CNN. Согласно заявлению ученых, чаще всего статуэтки Меркурия изготавливались из металла.
«Находки, подобные этой в Смоллхите, дают чрезвычайно ценное представление о религиозных верованиях и обычаях культурно смешанного населения римских провинций», — сказал доктор Мэтью Фитток, эксперт по керамическим фигурам в Римской Британии, в пресс-релизе.
По данным Национального фонда, эта законченная статуэтка, вероятно, изображала Меркурия стоящим, либо задрапированным коротким плащом, либо обнаженным, и держащим посох с двумя переплетенными змеями.
Голова Меркурия вместе с другими находками из раскопок будет выставлена на всеобщее обозрение с 28 февраля в Смоллит-Плейс, который был одним из важнейших центров кораблестроения в средневековой Англии с 13 по середину 16 веков, сообщает CNN.