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Крайне редкая находка археологов пролила свет на особенности религии древнего Рима

Голова Меркурия помогла сделать историческое открытие.

Находка редкой керамической головы помогла раскрыть ранее неизвестное древнеримское поселение. Археологи раскопали глиняную голову возрастом 2000 лет, которая когда-то принадлежала римской статуэтке бога Меркурия.

Редкий артефакт, обнаруженный на месте археологических раскопок в Смоллит-Плейс в графстве Кент в Англии, свидетельствует о ранее неизвестном римском поселении, которое использовалось между первым и третьим веками, говорится в пресс-релизе благотворительной организации National Trust, занимающейся охраной природы.

Переносные фигурки и статуэтки римских богов были частью повседневной жизни в Римской Британии. Как элита, так и обычные граждане поклонялись статуэткам в своих домах — или оставляли их в храмах или других местах в качестве подношения или подарка соответствующему богу.

Меркурий был римским богом изящных искусств, коммерции и финансового успеха. Этот недавно открытый Меркурий был сделан из «трубочной глины», тонкой белой глины, используемой для изготовления курительных трубок, и такие образцы чрезвычайно редки, на данный момент в Римской Британии обнаружено менее десяти, отмечает CNN. Согласно заявлению ученых, чаще всего статуэтки Меркурия изготавливались из металла.

«Находки, подобные этой в Смоллхите, дают чрезвычайно ценное представление о религиозных верованиях и обычаях культурно смешанного населения римских провинций», — сказал доктор Мэтью Фитток, эксперт по керамическим фигурам в Римской Британии, в пресс-релизе.

По данным Национального фонда, эта законченная статуэтка, вероятно, изображала Меркурия стоящим, либо задрапированным коротким плащом, либо обнаженным, и держащим посох с двумя переплетенными змеями.

Голова Меркурия вместе с другими находками из раскопок будет выставлена на всеобщее обозрение с 28 февраля в Смоллит-Плейс, который был одним из важнейших центров кораблестроения в средневековой Англии с 13 по середину 16 веков, сообщает CNN.