Неожиданное применение обычных вещей: 10+ лайфхаков для туристов

Путешествия — это всегда увлекательное приключение, полное новых впечатлений и открытий. Но в поездках иногда можно столкнуться с непредвиденными ситуациями, когда необходимых вещей нет под рукой. В такие моменты на помощь придут привычные повседневные предметы, о необычном использовании которых вы раньше даже не догадывались.