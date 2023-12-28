Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году
От тайников с золотыми и серебряными ритуальными инструментами до украшений замысловатого дизайна.
От тайников с золотыми и серебряными ритуальными инструментами до украшений замысловатого дизайна.
Портал LifeScience проанализировал все возможные открытия 2023 года, связанные с раскопками монет и драгоценностей, которые доказывают, что охота за сокровищами никогда не устареет.
Во время проекта строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили закопанный тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Находка была разделена на 1060 пачек и датирована периодом между 175 г. до н. э. и 1265 г. н. э. Первая была произведена в Китае и содержит китайскую надпись «Баньлян», что переводится как «половина унции». На данный момент исследователи изучили около 334 монет.
Подводные археологи, исследовавшие канал у средиземноморского побережья Египта, обнаружили частично обрушившийся подводный храм, полный сокровищ. Дальнейшее исследование здания, которое рухнуло где-то в середине II века до н. э. и было построено для древнеегипетского бога Амона, выявило множество артефактов, включающих серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды.
Радужный кубок возрастом 2000 лет был найден на берегу реки в Германии. Золотая монета в форме чашки содержит редкий элемент дизайна: четырехконечную звезду, окруженную арками. Это один из трех известных радужных кубков, содержащих этот мотив, и относящихся к легенде о том, что эти кубки созданы из капель золота, падавших с края радуги.
Находку из 700 монет обнаружил мужчина, работавший на своем кукурузном поле в Кентукки. Золотые и серебряные монеты, получившие название «Великий клад Кентукки», были отчеканены между 1840 и 1863 годами. Исследователи полагают, что коллекция была закопана перед рейдом Конфедерации летом 1863 года.
Когда археологи раскапывали место захоронения, они также обнаружили деревянную расческу, которая считается самой старой в своем роде, когда-либо найденной в Великобритании. Оба объекта были оставлены рядом с 3000-летними кремированными останками человека, который, вероятно, имел высокий социальный статус.
Группа волонтеров-защитников природы обнаружила около восьми тысяч средневековых монет и семь мечей бронзового века, работая на трех разных объектах в Германии. Археологи полагают, что оружие, которому около 3000 лет, могло быть помещено туда как часть жертвоприношения. Монеты же были частью крупнейшего славянского монетного клада XI века.
В Чехии археологи обнаружили старейшую из известных стекольных мастерских к северу от Альп. Предполагается, что она могла использоваться в ритуальных целях. 2300-летняя мастерская содержала ряд готовых изделий из стекла и янтаря, в том числе бусы и браслеты, а также две тысячи золотых и серебряных монет, отчеканенных кельтами. Клад был найден рядом со зданием, в котором проводились различные ритуалы.
Оползень на севере Испании обнажил два богато украшенных золотых ожерелья, которые были захоронены около 2500 лет назад. Основываясь на стиле и технике изготовления украшений, археологи пришли к выводу, что они были изготовлены около 500 г. до н. э., во время железного века в Иберии, и, вероятно, их носили представители высшего сословия.
Пакистанские археологи обнаружили коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма, известного как ступа. Сокровища и святилище связаны с Кушанской империей — преимущественно буддийским государством, которое управляло регионом примерно со II до III века н. э. Коррозия привела к тому, что монеты слились в единый кусок зеленого цвета, который весит около 5,5 килограммов.
На фермерском поле в Польше был обнаружен клад из 1000 медных монет, захороненных под верхним слоем почвы. Дальнейшие раскопки выявили разбитый глиняный «сивак» — кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком, переполненный монетами, отчеканенными в Варшаве XVII века. Однако даже в обращении монеты не имели большой ценности, и всего запаса хватило бы на покупку около двух пар обуви того времени.
Недавно археологи обнаружили в Великом Новгороде серебряную монету князя-крестителя Руси. Это второй сребреник, найденный за всю историю раскопок в городе.
Олеся Маевская