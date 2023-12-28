Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году

Портал LifeScience проанализировал все возможные открытия 2023 года, связанные с раскопками монет и драгоценностей, которые доказывают, что охота за сокровищами никогда не устареет.

1. Массивная коллекция монет из Японии

Источник: Courtesy of Maebashi City

Во время проекта строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили закопанный тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Находка была разделена на 1060 пачек и датирована периодом между 175 г. до н. э. и 1265 г. н. э. Первая была произведена в Китае и содержит китайскую надпись «Баньлян», что переводится как «половина унции». На данный момент исследователи изучили около 334 монет.

2. Подводный храм, переполненный затонувшими сокровищами в Египте

Источник: European Institute for Underwater Archaeology

Подводные археологи, исследовавшие канал у средиземноморского побережья Египта, обнаружили частично обрушившийся подводный храм, полный сокровищ. Дальнейшее исследование здания, которое рухнуло где-то в середине II века до н. э. и было построено для древнеегипетского бога Амона, выявило множество артефактов, включающих серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды.

3. «Потерянный» радужный кубок, отчеканенный кельтами в Германии

Источник: Stefanie Friedrich, Archaeological State Collection (Munich)

Радужный кубок возрастом 2000 лет был найден на берегу реки в Германии. Золотая монета в форме чашки содержит редкий элемент дизайна: четырехконечную звезду, окруженную арками. Это один из трех известных радужных кубков, содержащих этот мотив, и относящихся к легенде о том, что эти кубки созданы из капель золота, падавших с края радуги.

4. Монеты времен Гражданской войны, закопанные на кукурузном поле в Кентукки.

Источник: Numismatic Guaranty Co.

Находку из 700 монет обнаружил мужчина, работавший на своем кукурузном поле в Кентукки. Золотые и серебряные монеты, получившие название «Великий клад Кентукки», были отчеканены между 1840 и 1863 годами. Исследователи полагают, что коллекция была закопана перед рейдом Конфедерации летом 1863 года.

5. Золотое кольцо для волос из захоронения бронзового века в Уэльсе

Источник: Amgueddfa Cymru — Museum Wales

Когда археологи раскапывали место захоронения, они также обнаружили деревянную расческу, которая считается самой старой в своем роде, когда-либо найденной в Великобритании. Оба объекта были оставлены рядом с 3000-летними кремированными останками человека, который, вероятно, имел высокий социальный статус.

6. Мечи бронзового века и тысячи средневековых монет из Германии

Источник: Markus Scholz

Группа волонтеров-защитников природы обнаружила около восьми тысяч средневековых монет и семь мечей бронзового века, работая на трех разных объектах в Германии. Археологи полагают, что оружие, которому около 3000 лет, могло быть помещено туда как часть жертвоприношения. Монеты же были частью крупнейшего славянского монетного клада XI века.

7. Стекольная мастерская железного века из Чехии, заваленная кельтскими монетами

Источник: Ivan Čižmář, et al; Antiquity Publications Ltd

В Чехии археологи обнаружили старейшую из известных стекольных мастерских к северу от Альп. Предполагается, что она могла использоваться в ритуальных целях. 2300-летняя мастерская содержала ряд готовых изделий из стекла и янтаря, в том числе бусы и браслеты, а также две тысячи золотых и серебряных монет, отчеканенных кельтами. Клад был найден рядом со зданием, в котором проводились различные ритуалы.

8. Золотые ожерелья, обнаруженные в результате оползня в Испании

Источник: Andres Victorero

Оползень на севере Испании обнажил два богато украшенных золотых ожерелья, которые были захоронены около 2500 лет назад. Основываясь на стиле и технике изготовления украшений, археологи пришли к выводу, что они были изготовлены около 500 г. до н. э., во время железного века в Иберии, и, вероятно, их носили представители высшего сословия.

9. Тайник с монетами из древнего буддийского храма в Пакистане

Источник: Paweł Ziemuk/WKZ Lublin

Пакистанские археологи обнаружили коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма, известного как ступа. Сокровища и святилище связаны с Кушанской империей — преимущественно буддийским государством, которое управляло регионом примерно со II до III века н. э. Коррозия привела к тому, что монеты слились в единый кусок зеленого цвета, который весит около 5,5 килограммов.

10. Медные монеты, спрятанные в глиняном кувшине в Польше

Источник: Sheikh Javed Ali Sindhi

На фермерском поле в Польше был обнаружен клад из 1000 медных монет, захороненных под верхним слоем почвы. Дальнейшие раскопки выявили разбитый глиняный «сивак» — кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком, переполненный монетами, отчеканенными в Варшаве XVII века. Однако даже в обращении монеты не имели большой ценности, и всего запаса хватило бы на покупку около двух пар обуви того времени.

Недавно археологи обнаружили в Великом Новгороде серебряную монету князя-крестителя Руси. Это второй сребреник, найденный за всю историю раскопок в городе.

Олеся Маевская