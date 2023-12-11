Археологи обнаружили в Великом Новгороде серебряную монету князя-крестителя Руси

ТАСС, 11 декабря. Российские археологи обнаружили во время раскопок на Софийской стороне Великого Новгорода редкую монету — сребреник князя Владимира Святославича, крестителя Руси, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

«Находка в Новгороде второго, наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира, имеет чрезвычайно важное научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках», — пояснил заместитель директора ИА РАН Петр Гайдуков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, эта находка важна по той причине, что до недавнего времени археологи не находили древнейшие русские монеты на Северо-Западе России и считали, что их изготавливали только в Киеве. Это предположение было связано с тем, что все предыдущие находки сребреников и златников были совершены на территории Южной Руси. Лишь в 2010 году археологи обнаружили первый «северный» сребреник во время работ на Десятинном раскопе на Софийской стороне Великого Новгорода.

Вторая серебряная монета была недавно найдена учеными при спасательных раскопках, которые были начаты весной 2023 года в связи с реконструкцией Морского центра капитана Варухина. В ходе этих раскопок, которые велись летом и осенью на территории средневековых улиц Боркова и Другонова, ученые обнаружили множество берестяных грамот, вислых печатей, в том числе печать Ярослава Ярославича, брата Александра Невского, европейские и арабские монеты, а также сребреник Владимира Святославича.

«Изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями продолжалось не более 30 лет. Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку оказалась кратковременным неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии», — подытожил Гайдуков.