Тиран и деспот. Что делать, если вы недолюбливаете начальство?

Согласно актуальному исследованию Gallup, «половина всех сотрудников в Соединенных Штатах в какой-то момент увольнялась из-за начальства». Эти данные аналогичны показателям Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Африки.
Проведенный опрос также показал определенную корреляцию между вовлеченностью сотрудника (то есть мотивацией и усилиями по достижению целей организации) и его отношениями с начальником. Это вызывает беспокойство, поскольку согласно исследованиям, мотивированные сотрудники являются ключевым фактором успеха организации, однако, по данным Gallup, к этой категории относятся только 13% сотрудников во всем мире.
Если вы вошли в малую долю довольных руководством, мы искренне за вас рады. Для остальных рассказываем, что можно предпринять в сложившейся ситуации.
Практикуйте эмпатию
Подумайте о внешнем давлении, которому подвергается ваш руководитель. Помните, что большинство плохих начальников по своей сути не являются плохими людьми. Это — хорошие люди со слабостями, которые могут усугубиться из-за необходимости управлять сложными рабочими процессами.
Исследования доказывают, что практика эмпатии может изменить правила игры в сложных отношениях между начальником и подчиненным. Такие эксперты, как Стивен Кови и Дэниел Гоулман, подчеркивают важность эмпатии и эмоционального интеллекта в рабочей сфере.
Нейробиология также предполагает, что это эффективная стратегия, поскольку зеркальные нейроны в человеческом мозге естественным образом побуждают людей к ответному поведению.
Может показаться трудным сочувствовать руководителю, который не дает вам того, что вам нужно. Но, как показал Дэниел Гоулман, эмпатии можно научиться. А недавние исследования экспертов клиники Меннингера, показывают, что если вы сознательно практикуете эмпатию, то ваше восприятие чувств других людей будет более точным. То есть это в любом случае сыграет вам на руку.
Взгляните на себя со стороны
Порой люди, которые изо всех сил стараются хорошо работать, сами являются частью проблемы: их поведение каким-то образом мешает быть признанными и ценными. Вероятно, это не то, что вы хотели бы услышать, но, признав, что вы, возможно, делаете что-то не так, и выяснив, в чем дело, вы сможете спасти деловые отношения.
Начните с самоанализа. Рассмотрите как можно более объективно все критические замечания, высказанные вашим начальником. В каких областях вам необходимо улучшить свои результаты? Какие аспекты вашего поведения или результатов работы могут его раздражать?
Перенос такого рода оказывает мощное влияние на поведение и всегда должен учитываться при выявлении дисфункций в любых отношениях. Когда мы обнаруживаем перенос, можем предпринять шаги для урегулирования конфликта из прошлого.
Оцените отношения начальства с коллегами
Понаблюдайте за коллегами, которые находятся в хороших отношениях с начальником, и обратитесь за советом к ним. Постарайтесь понять предпочтения и причуды руководства.
Когда вы обращаетесь к коллегам, не забудьте тщательно сформулировать все вопросы. Например, вместо того, чтобы спрашивать коллегу, почему начальник всегда перебивает вас, когда вы говорите, спросите его: «Как вы понимаете, когда стоит высказаться? Как вы выражаете несогласие с мнением руководства?».
Также уточните, что по их мнению, может смущать начальство в вас.
Заранее попросите коллег учитывать ваши эмоции.
Не бойтесь говорить с руководителем о проблемах
Если отзывы ваших коллег не дают никакого представления о том, как ваше поведение портит отношения с начальством, попытаться обсудить проблему напрямую с руководителем. Опять же, подходите к разговору деликатно, формулируя свои вопросы позитивно: «Как я могу помочь вам в достижении корпоративных целей?», а не «Что я делаю не так?».
Представьте, что вам нужен совет или даже наставничество от друга. Для этого попросите о встрече тет-а-тет и дайте своему начальнику представление о том, что вы хотели бы обсудить (вопросы производительности и развития ваших управленческих навыков).
Заявите о необходимых изменениях
Если вы абсолютно уверены, что проблема заключается не в вас, открыто заявите, что, похоже, вы не очень хорошо взаимодействуете и что вы хотели бы исправить ситуацию. Вероятно, что такой разговор будет инициирован вами.
Чтобы беседа прошла успешнее, проведите ее в приватной обстановке, где вас будет нелегко прервать и откуда вам двоим будет трудно уйти. Для конструктивного разговора важно, чтобы люди чувствовали, что они находятся в «безопасном месте». Пригласите своего начальника на обед, например, в ресторан, где вы вряд ли встретите коллег. Объясните, что у вас есть какие-то личные проблемы, которые вы хотели бы обсудить вне офиса.
Если из-за разногласий между вами возникла какая-то конкретная бизнес-проблема, например, несоблюдение важных сроков, вы можете сказать, что хотите обсудить это событие и его последствия для других проектов.
К слову, зачастую при подобной беседе, начальник может не осознавать степень вашего недовольства и даже не знать, что у вас конфликт.
Обратитесь за помощью в кадровый отдел
Если все вышеуказанные способы улучшить отношения не сработали, предупредите отдел кадров и вышестоящее начальство о проблеме.
Однако, если вы идете по этому пути, вам необходимо обосновать, почему ваш начальник является обузой — человеком, чье плохое управление в конечном итоге приведет к снижению эффективности работы команды и организации.
Вы также должны быть готовы к реальной угрозе судебного разбирательства. Поэтому вам понадобятся документированные доказательства негативного влияния начальника и его неподобающего поведения. Отлично подойдут показания очевидцев конфликта и примеры переписки, которые явно нарушают правила компании или руководящие принципы управления персоналом. Преимуществом станут свидетели: чем больше людей захотят официально заявить о подобных притеснениях, тем труднее будет руководителям высшего звена игнорировать проблему.
Статистика в этом плане достаточно печальна: многие подчиненные, которые не подготовили убедительных аргументов против начальника, в конечном итоге потеряли работу. Поэтому подача официальной жалобы и «мятеж», безусловно, является последним средством.
Сведите контакт к минимуму
Эту меру тоже можно считать крайней, ведь она угрожает вашему ментальному здоровью. Тем не менее, если возможности улучшить отношения с начальством или найти новую работу в ближайшее время нет, сведите ваше общение с руководством к минимуму.
В это время составьте свежее резюме, свяжитесь с агентствами по подбору персонала и начните проходить собеседования. Вы не виноваты в том, что у вас плохой начальник, но вы виноваты в том, что остаетесь с ним, ничего не предпринимая.
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Кристина Корчанова