Тиран и деспот. Что делать, если вы недолюбливаете начальство?

Чтобы беседа прошла успешнее, проведите ее в приватной обстановке, где вас будет нелегко прервать и откуда вам двоим будет трудно уйти. Для конструктивного разговора важно, чтобы люди чувствовали, что они находятся в «безопасном месте». Пригласите своего начальника на обед, например, в ресторан, где вы вряд ли встретите коллег. Объясните, что у вас есть какие-то личные проблемы, которые вы хотели бы обсудить вне офиса.