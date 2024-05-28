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Тиран и деспот. Что делать, если вы недолюбливаете начальство?

По меньшей мере половина всех сотрудников мира когда-то уволилась с работы из-за плохого руководителя. Делать это в похожей ситуации, кстати, не обязательно.

Согласно актуальному исследованию Gallup, «половина всех сотрудников в Соединенных Штатах в какой-то момент увольнялась из-за начальства». Эти данные аналогичны показателям Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Африки.

Проведенный опрос также показал определенную корреляцию между вовлеченностью сотрудника (то есть мотивацией и усилиями по достижению целей организации) и его отношениями с начальником. Это вызывает беспокойство, поскольку согласно исследованиям, мотивированные сотрудники являются ключевым фактором успеха организации, однако, по данным Gallup, к этой категории относятся только 13% сотрудников во всем мире.

Если вы вошли в малую долю довольных руководством, мы искренне за вас рады. Для остальных рассказываем, что можно предпринять в сложившейся ситуации.

Практикуйте эмпатию

Подумайте о внешнем давлении, которому подвергается ваш руководитель. Помните, что большинство плохих начальников по своей сути не являются плохими людьми. Это — хорошие люди со слабостями, которые могут усугубиться из-за необходимости управлять сложными рабочими процессами.

Исследования доказывают, что практика эмпатии может изменить правила игры в сложных отношениях между начальником и подчиненным. Такие эксперты, как Стивен Кови и Дэниел Гоулман, подчеркивают важность эмпатии и эмоционального интеллекта в рабочей сфере.

Нейробиология также предполагает, что это эффективная стратегия, поскольку зеркальные нейроны в человеческом мозге естественным образом побуждают людей к ответному поведению.

Итог: если вы научитесь сопереживать своему начальнику, есть вероятность, что он (или она) начнет сопереживать вам, что пойдет на пользу всем.

Может показаться трудным сочувствовать руководителю, который не дает вам того, что вам нужно. Но, как показал Дэниел Гоулман, эмпатии можно научиться. А недавние исследования экспертов клиники Меннингера, показывают, что если вы сознательно практикуете эмпатию, то ваше восприятие чувств других людей будет более точным. То есть это в любом случае сыграет вам на руку.

Взгляните на себя со стороны

Порой люди, которые изо всех сил стараются хорошо работать, сами являются частью проблемы: их поведение каким-то образом мешает быть признанными и ценными. Вероятно, это не то, что вы хотели бы услышать, но, признав, что вы, возможно, делаете что-то не так, и выяснив, в чем дело, вы сможете спасти деловые отношения.

Начните с самоанализа. Рассмотрите как можно более объективно все критические замечания, высказанные вашим начальником. В каких областях вам необходимо улучшить свои результаты? Какие аспекты вашего поведения или результатов работы могут его раздражать?

Нередко случается, что сотрудники переносят конфликты из прошлого с другими людьми на свое начальство из-за какой-либо схожести (тембр голоса, одинаковые носы, смех или манера одеваться).

Перенос такого рода оказывает мощное влияние на поведение и всегда должен учитываться при выявлении дисфункций в любых отношениях. Когда мы обнаруживаем перенос, можем предпринять шаги для урегулирования конфликта из прошлого.

Оцените отношения начальства с коллегами

Понаблюдайте за коллегами, которые находятся в хороших отношениях с начальником, и обратитесь за советом к ним. Постарайтесь понять предпочтения и причуды руководства.

Когда вы обращаетесь к коллегам, не забудьте тщательно сформулировать все вопросы. Например, вместо того, чтобы спрашивать коллегу, почему начальник всегда перебивает вас, когда вы говорите, спросите его: «Как вы понимаете, когда стоит высказаться? Как вы выражаете несогласие с мнением руководства?».

Также уточните, что по их мнению, может смущать начальство в вас.

Внимание: за советом нужно обращаться к коллегам, которые к вам хорошо относятся, чтобы получить обоснованную критику, а не шквал негатива.

Заранее попросите коллег учитывать ваши эмоции.

Не бойтесь говорить с руководителем о проблемах

Если отзывы ваших коллег не дают никакого представления о том, как ваше поведение портит отношения с начальством, попытаться обсудить проблему напрямую с руководителем. Опять же, подходите к разговору деликатно, формулируя свои вопросы позитивно: «Как я могу помочь вам в достижении корпоративных целей?», а не «Что я делаю не так?».

Представьте, что вам нужен совет или даже наставничество от друга. Для этого попросите о встрече тет-а-тет и дайте своему начальнику представление о том, что вы хотели бы обсудить (вопросы производительности и развития ваших управленческих навыков).

Однако, если ваш начальник препятствует вам или отвергает встречу и диалог, это признак того, что проблема не в вас. Тогда попробуйте следующее.

Заявите о необходимых изменениях

Если вы абсолютно уверены, что проблема заключается не в вас, открыто заявите, что, похоже, вы не очень хорошо взаимодействуете и что вы хотели бы исправить ситуацию. Вероятно, что такой разговор будет инициирован вами.

Чтобы беседа прошла успешнее, проведите ее в приватной обстановке, где вас будет нелегко прервать и откуда вам двоим будет трудно уйти. Для конструктивного разговора важно, чтобы люди чувствовали, что они находятся в «безопасном месте». Пригласите своего начальника на обед, например, в ресторан, где вы вряд ли встретите коллег. Объясните, что у вас есть какие-то личные проблемы, которые вы хотели бы обсудить вне офиса.

Если из-за разногласий между вами возникла какая-то конкретная бизнес-проблема, например, несоблюдение важных сроков, вы можете сказать, что хотите обсудить это событие и его последствия для других проектов.

Сообщите своему начальнику, что вас ожидает трудный разговор, от которого нельзя уклоняться. Если вы просто скажете, что хотите обсудить межличностные проблемы, начальник может решить, что любой другой кризис имеет первостепенное значение.

К слову, зачастую при подобной беседе, начальник может не осознавать степень вашего недовольства и даже не знать, что у вас конфликт.

Обратитесь за помощью в кадровый отдел

Если все вышеуказанные способы улучшить отношения не сработали, предупредите отдел кадров и вышестоящее начальство о проблеме.

Однако, если вы идете по этому пути, вам необходимо обосновать, почему ваш начальник является обузой — человеком, чье плохое управление в конечном итоге приведет к снижению эффективности работы команды и организации.

Вы также должны быть готовы к реальной угрозе судебного разбирательства. Поэтому вам понадобятся документированные доказательства негативного влияния начальника и его неподобающего поведения. Отлично подойдут показания очевидцев конфликта и примеры переписки, которые явно нарушают правила компании или руководящие принципы управления персоналом. Преимуществом станут свидетели: чем больше людей захотят официально заявить о подобных притеснениях, тем труднее будет руководителям высшего звена игнорировать проблему.

В случае отсутствия убедительных доказательств представители отдела кадров вряд ли станут вашими союзниками, приняв сторону руководителя.

Статистика в этом плане достаточно печальна: многие подчиненные, которые не подготовили убедительных аргументов против начальника, в конечном итоге потеряли работу. Поэтому подача официальной жалобы и «мятеж», безусловно, является последним средством.

Сведите контакт к минимуму

Эту меру тоже можно считать крайней, ведь она угрожает вашему ментальному здоровью. Тем не менее, если возможности улучшить отношения с начальством или найти новую работу в ближайшее время нет, сведите ваше общение с руководством к минимуму.

В это время составьте свежее резюме, свяжитесь с агентствами по подбору персонала и начните проходить собеседования. Вы не виноваты в том, что у вас плохой начальник, но вы виноваты в том, что остаетесь с ним, ничего не предпринимая.

Ранее психолог рассказала о токсичных отношениях с коллегами и их влиянии на психику.

Кристина Корчанова