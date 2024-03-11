Немецкий инженер создал самую быструю в мире игрушечную машинку

Немецкий инженер, 31-летний Марсель Поль, всегда был очарован Bobby Cars — игрушечными машинками, предназначенными для детей от двенадцати месяцев, которые помогают малышам учиться ходить. В 1990-х она стала культовой для участников соревнований по скоростному спуску.
Имея за плечами 14 чемпионатов мира и 9 чемпионатов Европы, Поль является одним из самых успешных гонщиков за всю историю этого вида спорта, но чтобы по-настоящему оставить свой след, он решил создать самую быструю в мире Bobby Car, на которой можно участвовать в гонках.
Ему потребовалось 10 месяцев, чтобы исследовать, спроектировать и построить крошечную гоночную машину. Марселю удалось побить старый рекорд скорости в 88 миль (141,6 км) в час с первой попытки. Основой для проекта рекордсмена стала Baby Porsche 911.
Он разработал для своего авто алюминиевое шасси, занизил подвеску и заменил стандартный руль на гоночный, уточняет OddityCentral. Что самое важное, он поручил частной компании создать электродвигатель и батарею по его чертежам, которые поместились бы в крошечную раму. Тюнинг машины обошелся гонщику в 10 тысяч долларов (909 500 рублей), но в конце концов он справился с этой задачей и сумел доставить свою игрушечную машинку на гоночную трассу Хоккенхаймринг в Германии.
Чтобы максимизировать свои шансы на установление нового рекорда Гиннеса, Марсель проехал на машине по самой длинной прямой трассе и подкорректировал авто перед гонкой — снял ограничения с контроллера. С первой же попытки Полю удалось разогнаться до колоссальных 92,24 (148 км) миль в час и установить новый рекорд Гиннеса.
Поль — не единственный человек, который бьет рекорды по размерам. Недавно четыре школьника из Гонконга построили самого маленького в мире робота-гуманоида высотой 14 см.
Олеся Маевская