Немецкий инженер создал самую быструю в мире игрушечную машинку

Он разработал для своего авто алюминиевое шасси, занизил подвеску и заменил стандартный руль на гоночный, уточняет OddityCentral. Что самое важное, он поручил частной компании создать электродвигатель и батарею по его чертежам, которые поместились бы в крошечную раму. Тюнинг машины обошелся гонщику в 10 тысяч долларов (909 500 рублей), но в конце концов он справился с этой задачей и сумел доставить свою игрушечную машинку на гоночную трассу Хоккенхаймринг в Германии.