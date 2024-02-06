В Гонконге построили самого маленького в мире робота-гуманоида

Правила Книги рекордов Гиннеса гласят, что рекордсмены категории «Самые маленькие роботы-гуманоиды» должны передвигаться на двух конечностях, уметь двигать плечами, локтями, коленями и бедрами. Четверка из Гонконга надеется, что их изобретение послужит доступным образовательным инструментом для студентов из бедных семей.