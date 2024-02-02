Неандертальцы и люди жили бок о бок в Северной Европе 45 000 лет назад

Генетический анализ фрагментов костей и каменных орудий, обнаруженных на археологических раскопках в центральной Германии, показал, что современные люди (Homo sapiens) уже достигли Северной Европы 45 тысяч лет назад, пересекаясь с неандертальцами (Homo neanderthalensis) в течение нескольких тысяч лет, прежде чем последние вымерли. Полученные данные согласуются с геномными исследованиями о том, что эти два вида время от времени скрещивались. Также это вызывает у специалистов подозрение о том, что вторжение современных людей в Европу и Азию около 50 тысяч лет назад привело к исчезновению неандертальцев.