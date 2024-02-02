Неандертальцы и люди жили бок о бок в Северной Европе 45 000 лет назад

Генетический анализ фрагментов костей и каменных орудий, обнаруженных на археологических раскопках в центральной Германии, показал, что современные люди (Homo sapiens) уже достигли Северной Европы 45 тысяч лет назад, пересекаясь с неандертальцами (Homo neanderthalensis) в течение нескольких тысяч лет, прежде чем последние вымерли. Полученные данные согласуются с геномными исследованиями о том, что эти два вида время от времени скрещивались. Также это вызывает у специалистов подозрение о том, что вторжение современных людей в Европу и Азию около 50 тысяч лет назад привело к исчезновению неандертальцев.
Генетический, археологический и изотопный анализы, а также радиоуглеродное датирование каменных орудий из немецкой пещеры Ильзенхёле (Ранис) подробно описаны в трех статьях, опубликованных в журналах Nature и Nature Ecology and Evolution. Недавние раскопки и пересмотр старых коллекций позволили найти 13 костей, которые принадлежали сапиенсам, жившим между 47,5 и 43,3 тысячи лет назад. Палеоклиматические реконструкции указали на то, сапиенсы проживали на востоке современной Германии, даже когда местный климат стал субарктическим, а среднегодовая температура воздуха была ниже примерно на 8,3−14,3 градуса Цельсия.
На протяжении нескольких тысячелетий европейские люди современного вида проживали рядом с неандертальцами. Это доказывают сохранившиеся памятники с орудиями, которые археологи относят к так называемым переходным культурам (индустриям) от среднего палеолита к верхнему, а их создателями могли быть как представители нашего вида, так и неандертальцы. Изучение культуры линкомбьен-ранис-ежмановице (ЛРЕ) — фактически памятниуов с набором оружия — помогло обнаружить остатки ДНК на наконечниках, созданных из камней пещеры Ильзенхёле (Ранис). Генетический анализ показал, что создателями орудий ЛРЕ были люди современного вида.
28 радиоуглеродных дат, исследованных международной группой ученых, показал, что возраст орудий ЛРЕ составляет 45,8−47,5 и 46,8−43,3 тысячи лет. А генетический анализ 13 человеческих костей, часть которых была найдена еще в 1932—1938 годах, позволил установить, что кости принадлежали как минимум двум людям, состоящим в родстве по материнской линии. Исследователи заключили, что находки из этого памятника не только позволяют связать орудия ЛРЕ с сапиенсами, но и отодвигают время их прибытия на восток современной Германии до более чем 45,8 тысячи лет назад.
Также анализ останков помог ученым реконструировать палеоклиматические данные и рацион древних людей. Оказалось, что 48−45 тысяч лет назад в среднем температура воздуха в Ранисе была примерно на семь-восемь градусов Цельсия ниже, чем сегодня, и походила на современный север Финляндии. Однако в период примерно 45−43 тысяч лет назад температура воздуха была ниже на 11,3 ± 3 градуса Цельсия, а в зимний период — на 15,3 ± 4,5 градуса. Местный субарктический климат, по мнению исследователей, был похож на условия, зафиксированные на метеостанциях Амдерма (Ненецкий автономный округ) и Печора (Республика Коми).
Полученные результаты указали на то, что пещера Ильзенхёле, вероятнее всего, представляла собой краткосрочный лагерь охотников-собирателей. Местная фауна включала таких животных, как северные олени (Rangifer tarandus), пещерные медведи (Ursus speleaus), лошади (Equus), шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) и носороги (Coelodonta antiquitatis), а также некоторые другие виды. Также обитатели пещеры Ильзенхёле питались мясом наземных млекопитающих, например лошадей, носорогов и северных оленей.
Недавние исследования показали, что неандертальцы были жаворонками и передали некоторым из нас склонность к ранним подъемам.
Олеся Маевская