Неандертальцы были жаворонками

Все анатомически современные люди произошли из Африки около 300 тысяч лет назад, где факторы окружающей среды сформировали многие из их биологических особенностей. Примерно 70 тысяч лет назад предки современных евразийских людей начали мигрировать в Евразию, где они столкнулись с новыми разнообразными средами, включая более высокие широты с сильными сезонными колебаниями дневного света и температуры.

Но другие гоминиды, такие как неандертальцы и денисовцы, жили в Евразии более 400 тысяч лет. Они отделились от современных людей около 700 тысяч лет назад, и в результате наши предки развивались в разных условиях окружающей среды. Это привело к накоплению специфичных для линии генетических вариаций и фенотипов.

Новое исследование, опубликованное в журнале Genome Biology and Evolution группой американских ученых показало, что генетическая память от наших предков неандертальцев, возможно, способствовала тому, что некоторые современные люди склонны вставать рано. Так, например, архаичные генетические варианты связаны с различиями в уровнях гемоглобина на больших высотах, иммунной устойчивостью к новым патогенам, уровнем пигментации кожи и составом жира у жителей Тибета.

Изменения в характере и уровне воздействия света имеют биологические и поведенческие последствия, которые могут привести к эволюционной адаптации. Ученые ранее широко исследовали эволюцию циркадной адаптации у насекомых, растений и рыб, но у людей она изучена недостаточно. Авторы исследования определили набор из 246 циркадных генов.

Используя ИИ, они выделили 28, содержащих варианты, способные изменить сплайсинг — процесс, при котором незрелая РНК превращается в зрелую, с которой далее синтезируются белки — у архаичных людей, и 16 циркадных генов, регулирующиеся у современных людей и архаичных гомининов. Поскольку предки современных евразийских людей и неандертальцев скрещивались, вполне возможно, что некоторые люди могли получить циркадные варианты от неандертальцев.

Исследователи обнаружили множество интрогрессивных вариантов, влияющих на предпочтение сна. Что наиболее поразительно, они обнаружили, что эти варианты последовательно увеличивают склонность к ранним подъемам. Она могла быть эволюционно полезной для наших предков, живших в более высоких широтах Европы, и, таким образом, была бы генетической характеристикой неандертальцев.

Недавно ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой. Исследование показало, что хронотип совы связан с низким заработком.