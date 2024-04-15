Неагрессивные бонобо проявляют злость втрое чаще, чем шимпанзе

Самцы обыкновенных шимпанзе способны убивать своих сородичей в случае какой-либо конфликтной ситуации. У бонобо такой жестокости не фиксировалось, поэтому их можно назвать своего рода хиппи.
У этих двух видов по-разному устроена иерархия. Так, самцы обыкновенных шимпанзе часто принуждают самок к половому акту, в то время как у бонобо доминируют самки, поэтому агрессия самцов в их отношении встречается реже.
Количественную разницу актов агрессии между двумя видами ранее не изучали, поэтому группа ученых из США и Франции решила восполнить этот пробел. Их исследовательская работа опубликована в журнале Current Biology.
Специалисты изучали уровень мужской агрессии в общинах бонобо в заповеднике Коколопори в Демократической Республике Конго и шимпанзе в Национальном парке Гомбе в Танзании. В течение 14 лет авторы работы наблюдали за приматами в возрасте до 12 лет и считали количество действий, которые можно охарактеризовать как враждебные. Это были как контактные проявления (удар, укус и прочее), так и бесконтактные (например, преследование).
За 2047 часов наблюдений за 12 самцами бонобо было зафиксировано 521 проявление агрессии, 77 из которых были контактными. При этом за это же время зоологи заметили всего лишь 183 враждебных действия у шимпанзе, включая укусы, удары и так далее.
Таким образом, ученые выяснили, что бонобо почти в три раза чаще, чем шимпанзе, демонстрировали агрессивное поведение. У первых большинство конфликтов возникало между самцами, в то время как у вторых — между самками.
Помимо прочего, самцы шимпанзе чаще объединялись против общих конкурентов, а у бонобо в конфликтных ситуациях каждая особь была сама за себя, причем агрессию проявляли именно самки.
Ученые предположили, что причиной таких отличий может являться разная природа агрессии. Например, отряды самцов шимпанзе могут надолго покидать стойбище для слежения и атак на самцов другой группы шимпанзе с последующим угоном их самок. Во время «внутриполитической» борьбы прежний вожак группы может быть убит и даже съеден конкурентами. У бонобо же такой расправы не наблюдается. То есть их злость носит более демонстрационный характер, что снижает порог насилия.
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Анна Морозова