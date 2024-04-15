Неагрессивные бонобо проявляют злость втрое чаще, чем шимпанзе

Ученые предположили, что причиной таких отличий может являться разная природа агрессии. Например, отряды самцов шимпанзе могут надолго покидать стойбище для слежения и атак на самцов другой группы шимпанзе с последующим угоном их самок. Во время «внутриполитической» борьбы прежний вожак группы может быть убит и даже съеден конкурентами. У бонобо же такой расправы не наблюдается. То есть их злость носит более демонстрационный характер, что снижает порог насилия.